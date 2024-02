Pešić o Avramoviću: Mora da bude zdrav, Željko nam je učinio uslugu!

Aleksa Avramović odigrao je još jednu sjajnu utakmicu u dresu Srbije.

Izvor: MN PRESS

Aleksa Avramović pokazao je da je jedan od lidera Srbije. Bio je najzaslužniji za preokret i pobjedu protiv Finske (76:61) u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Od momenta kada je ušao u igru donio je energiju, pogodio trojku, pa ukrao dvije lopte i pomogao "orlovima" da polete do trijumfa.

Meč je završio sa 18 poena, pa je jedno od pitanja za selektora Svetislava Pešića na konferenciji za medije bilo upravo o njemu i o sjajnim partijama koje pruža u dresu sa nacionalnim grbom. "Aleksa mora prije svega da bude zdrav. Da bude zdrav! On je igrač koji mora da bude čisto zdrav, da mu noge budu zdrave i ima ogromne mogućnosti, ali ponavljam - da bude zdrav", počeo je Pešić izlaganje.

Zatim je spomenuo i Željka Obradovića.

"Zaboravljate da ima tako dobre utakmice u Partizanu, ali imao je te povrede, one su teške i to mu puno remeti samopouzdanje. Ima veliku podršku Željka, na kraju krajeva, Obradović ga je stavio na poziciju plejmejkera i učinio mi je veliku uslugu."

Jasno je da Aleksa nije klasičan organizator igre, već da stvari radi na svoj način što se dopada i Kariju.

"Kao što postoje različiti tipovi pozicije krilnog centra, imate 'streč' poziciju 'četiri', koja ima šut, kao i onu poziciju 'četiri' sa jakom tranzicicijom, atletskim sposobnostima... Tako je i na poziciji 'jedan', a Aleksa je malo drugačiji od ostalih, ali to čini i nas malo drugačijim od ostalih. To niko ne radi što mi radimo, ali mi radimo i to smo mi. On je nama važan igrač i mora da bude zdrav. To je najjednostavniji odgovor", zaključio je Pešić.

