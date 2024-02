"Ja u Dubaiju? J**iga, priča se!" Kari Pešić: Doći će vrijeme da kažem DOSTA!

Da li će selektor Srbije sljedeće sezone voditi tim iz Azije? Odgovorio je na to pitanje!

Izvor: MN PRESS

Da li će selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić ostati i poslije Olimpijskih igara u julu i avgustu? Oglasio se o tome poslije pobjede Srbije protiv Finske u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2025.

"Znam i ja, čujem, je*i ga, priča se. To se uvijek priča. Kod nas svi znaju i brinu tuđu brigu. Ništa se tu ne dešava. Pred reprezentacijom, igračima i predamnom su Olimpijske igre. Šta će se poslije toga dešavati? Ništa ne planiram. Ako misliš na Dubai? Ne planiram, zaista. Ne znam šta ću da radim. Imam nekoliko ponuda. Do sada sam ja odlučivao o svojoj familiji, a sada će ona da odlučuje. Hoću da se skoncentrišem da i da u pripremama za Olimpijske igre dam ono što se od mene očekuje. Imamo dobru atmosferu, govori se o tome, svi žele da igraju Olimpijske igre. Šansa nam je velika, ne u smislu medalja, već u smislu da se dobro pripremimo, napravimo dobar tim. To su sada moji planovi i stvarno ne razmišljam o periodu poslije Olimpijskih igara."

Dok već svakodnevno "cure" informacije o pregovorima Pešića i Dubaija, novog učesnika ABA lige i Evrolige, iskusni stručnjak ovako odgovara na ta nagađanja:

"Koliko ja znam, nema nikakvih pregovora. Niti sam ja započeo, bilo je i ponuda tokom sezone nekih evroligaških klubova, ali odlučio sam da stavim ispred igrača i svega Olimpijske igre. Najiskrenije vam kažem, nemam drugih planova osim Olimpijskih igara. Ne da ja tu foliram nešto... Kao prvo, ne znam da li ću uopšte da budem trener. Doći će vrijeme kada ću morati da kažem 'Dosta je bilo'. I prije nego što sam došao da budem selektor, već sam odlučio da ne budem, pa me je ubijedio sin Marko da budem. Njega je ubijedio Saša (Danilović), onda on mene... Ali stvarno nemam planova. U Dubaiju imam prijatelje, pomažem im koliko mogu, ali da li ću to da budem, ne znam."

