Pešić saopštio - Srbija ima novog kapitena!

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije počinje kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2025. godine utakmicom sa Finskom u Beogradu u petak, a na tom meču, kao i duelu sa Gruzijom u gostima tri dana kasnije "orlovi" će imati novog kapitena. Selektor Srbije Svetislav Pešić otkrio je da će kapitenske dužnosti preuzeti Luka Mitrović.

Uz to selektor je pričao o statusu Tristana Vukčevića koji zbog FIBA propisa ne može da nastupi za Srbiju u ovom prozoru, a osvrnuo se i na rivale koji očekuju Srbiju u prvim mečevima kvalifikacija za Eurobasket.

"Ovo je naše prvo okupljanje poslije Svjetskog prvenstva u Manili, vjerovatno i posljednje do Olimpijskih igara. Prioriteti su najvažniji, znamo zašto smo se skupili, to je Evropsko prvenstvo 2025, ali naravno da uvijek tamo negdje stoji zbog nemogućnosti kvalitetnih priprema za OI i da vidimo šta možemo od ovog okupljanja i kroz ove dvije utakmice da vidimo šta možemo da dobijemo za Olimpijske igre. To su dvije različite ekipe, sa dva različita stila, moderna košarka, sa velikom tranzicijom, Finci su napravili veliki napredak i kroz struku i kroz igrače. Uvijek je drugačiji osjećaj svih ekipa, ali i reprezentativni. Moramo da radimo na toj odbrani od tranzicije, Gruzija je drugačija ekipa, sa Šengelijom i ovim iz Tenerifea Šermadinijem, dobili su novog stranca, novog našeg trenera, Džikića", naglasio je Pešić.

Kapiten reprezentacije Srbije u predstojećem kvalifikacionom prozoru biće Luka Mitrović ©️#EuroBasket2025#EuroBasketpic.twitter.com/EuEWGXDKZx — Košarkaški savez SRB (@KSSrbije)February 19, 2024

Uz Gruziju i Finsku srpski tim će u kvalifikacionoj grupi odmjeriti snage sa Danskom, a ovoga puta "orlovima" na spisku nedostaju samo igrači iz NBA lige pošto Evroliga ima pauzu i dozvolila je igračima da zaigraju za nacionalne timove.

