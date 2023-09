Nedović konačno progovorio o reprezentaciji Srbije i otkazu: Ne kajem se, lijepo sam proveo vrijeme

Nemanja Nedović progovorio je o reprezentaciji Srbije i otkazu pred Mundobasket.

Izvor: MN PRESS, Stelios Stefanou/Eurokinissi

Nemanja Nedović (32) po prvi put progovorio je o povlačenju iz reprezentacije Srbije. Pred objavljivanje konačnog spiska putnika za Svjetsko prvenstvo bek je saopštio da neće biti dio tima. Odluku je obrazložio tako što je rekao "da se nije snašao u ulozi koja mu je namijenjena."

Na danu za medije u organizaciji Evrolige pred novu sezonu košarkaš Crvene zvezde pričao je o toj temi.

"Nema kajanja, to je bila moja odluka. Jednostavno, ne bih se mnogo vraćao na sve to, ali meni su se desile mnogo lijepe stvari u životu – jednostavno mi je fokus bio na tim stvarima. Nema kajanja, proveo sam to vrijeme na najljepši mogući način", rekao je Nedović koji je prije nekoliko mjeseci dobio ćerku.

Izabranici Svetislava Pešića vratili su se iz Manile sa srebrom poslije poraza od Nemačke u finalu.

"Drago mi je što su momci napravili dobar rezultat, jer znam koliko im je bilo naporno fizički i psihički. Sve je to na kraju imalo smisla sa medaljom", zaključio je Nedović razgovor za "Sport klub".