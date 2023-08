NEMANJA NEDOVIĆ SE VRATIO U ZVEZDU I ODMAH "SIPA": I novi šuter crveno-bijelih namjestio ruku od prve utakmice (VIDEO)

Crvena zvezda Meridianbet pobijedila u prvoj test-utakmici u Staroj Pazovi

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Košarkaši Crvene zvezde Meridianbet pobedili su Spartak iz Subotice 94:58 (57:32) u prvom test-meču odigranom ovog ljeta, u centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Najefikasniji u timu Duška Ivanovića bio je Nemanja Nedović, sa 23 ubačena poena. On se nedavno priključio timu nakon rastanka sa reprezentacijom, sa kojom se pripremao za Mundobasket na Filipinima. Takođe, uz njega je efikasan bio i Litvanac Rokas Gedraitis, sa 17 poena.

Zvezda će narednu utakmicu igrati u nedjelju protiv Dinamika i takođe će biti zatvorena za javnost, a crveno-bijeli su zahvalili domaćinu iz centra Fudbalskog saveza Srbije na gostoprimstvu. Takođe, utiske poslije prve faze priprema istakli su Nemanja Nedović i Luka Mitrović, Zvezdini starosjedioci.

"Ovom utakmicom završavamo rad u Pazovi. Imali smo naporne i korisne treninge za ono što nam slijedi. Imali smo sve uslove za dobru pripremu, sad idemo za Beograd, nastavljamo tamo i radujemo se momcima koji će nam se priključiti. Nastavljamo dalje", kazao je Nedović.

Luka Mitrović i Nemanja Nedović Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

"Odradili smo najmanje omiljeni dio primprema, bez koga se definitivno ne može i koji je baza i temelj za sve što ćemo nadograđivati u narednoom periodu. Imali smo šest-sedam dana vrlo dobrog rada. Tu je dosta novih igrača, pokušavamo da budemo što kompaktniji u nekompletnom sastavu, da bi to išlo što lakše kad se priključe ostali saigrači. Biće sad sve više utakmica, da vježbamo i uigravamo ovo što smo uradili na treninzima. Atmosfera je super, momci koji su tu brzo su se uklopili. Zdravi smo i to je to", rekao je Mitrović.