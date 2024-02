Pešić htio da zove igrača Partizana u reprezentaciju, FIBA nije dala

Svetislav Pešić se oglasio na prvom treningu reprezentativaca Srbije.

Izvor: MN PRESS

Svetislav Pešić je okupio reprezentaciju Srbije u Beogradu gdje će u petak početi kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2025. godine. Na spisku su se našli i igrači iz Evrolige, pa su tako tu i četiri košarkaša iz Partizana. Ipak, trebalo je da ih bude pet.

Kako je otkrio selektor "orlova" on je želio da pozove i Tristana Vukčevića, ali zbog propisa FIBA krilni centar crno-bijelih će tek od narednog mjeseca moći da nastupa za nacionalni tim Srbije.

"Naše je da vidimo gdje se nalazimo. Odredili smo 15 igrača, na neke nismo mogli da računamo, htjeli smo da tu budu i Milutinov i Topić, ali zbog povreda nisu mogli. Htjeli smo da uključimo i Tristana Vukčevića iz Partizana, ali on tek idućeg mjeseca puni 21 godinu i tek od sljedećeg mjeseca po pravilima FIBA može da igra za našu reprezentaciju. Na Lučiča ne možemo da računamo, on je bio na spisku, ali je obnovio povredu, nije ništa opasno. Jović je stigao, ostao je u Nišu, na njega vjerovatno ne možemo da računamo, zbog situacije u njegovoj porodici jer se to nije promijenilo od Manile. Smailagić je bolestan, nije igrao Kup, on je na ispitivanjima, traže se razlozi zbog čega se to kod njega obnovilo. Sad je stigao Guduruć, Petrušev isto igrao Kup, dolazi kasnije, ali sa dobrim raspoloženjem, jer su osvojili Kup. Čestitam Zvezdi osvajanje Kupa i to je to", otkrio je Svetislav Pešić.

Tristan Vukčević ima 20 godina, igra na pozicijama krilnog centra i centra, a rođen je u Sijeni u Italiji gdje je njegov otac Dušan Vukčević tada igrao košarku. Imao je opciju da nastupa za Grčku, Švedsku, Bosnu i Hercegovinu, Italiju ili Španiju, ali je odabrao da igra za Srbiju. Zbog propisa FIBA to će morati da sačeka.

Srbija će početi kvalifikacije duelom sa Finskom u petak, a zatim gostujemo Gruziji tri dana kasnije. U našoj grupi nalazi se i Danska, a ovo je spisak od 15 igrača na koje računa Svetislav Pešić: Aleksa Avramović, Aleksa Radanov, Aleksa Uskoković, Balša Koprivica, Vanja Marinković, Dejan Davidovac, Dušan Beslać, Dušan Ristić, Luka Mitrović, Marko Gudurić, Nikola Đurišić, Ognjen Dobrić, Ognjen Jaramaz, Uroš Trifunović i Filip Petrušev.