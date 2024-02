"O Jokiću morate da znate jednu stvar!" Kari Pešić: Zaboravljate je svi, a važno je!

Svetislav Pešić govorio je o Nikoli Jokiću i njegovom eventualnom nastupu na Olimpijskim igrama u Parizu.

Izvor: Youtube/FIBA Media

Da li će najbolji svjetski košarkaš Nikola Jokić igrati za reprezentaciju Srbije na Olimpijskim igrama? Selektor Svetislav Pešić govorio je otvoreno koliko je mogao o tome, poslije pobjede Srbije protiv Finske na početku kvalifikacija za Eurobasket 2025.

"Pričam vrlo često i sa Jokićem, održavamo taj kontakt i Tarlać i ja sa svima koji danas nisu bili. Prošle godine je bila veoma teška situacija za Nikolu, to znate ili ne znate, odigrao je više od 100 utakmica, imao je i fizičke problem povrede, nije bio spreman, borio se do zadnjeg trenutka sam sa sobom da igra, on to želi, ali morate jednu stvar da znate, kad odlučiš da igraš za reprezentaciju Srbije, od njih se očekuje samo zlatna medalja. I ti igrači da bi uzeli odgovornost za vrhunske rezultate moraju da budu spremni mentalno i fizički. Ako nisu fizički i mentalno spremni, onda neće da ulaze u to. Nije pitanje da li neko hoće, ali vi zaboravljate, mladi ste, koliko naših vrhunskih igrača, da ih ne spominjemo, legende jugoslovenske i srpske košarke takođe nisu igrali za reprezentaciju. Voljeli bismo da Nikola bude spreman i da igra, nadam se da će biti spreman, ali rano je."

Košarkaški turnir na Olimpijskim igrama počinje 27. jula, a Pešić je apelovao na sve da budu strpljivi.

"Olimpijske igre? Nemojte previše da se brinete kada se ja ne brinem. Ovo su kvalifikacije za sljedeće Evropsko prvenstvo. Nijednog momenta nema kvalifikacija igrača za Olimpijske igre. Vidim ovdje neka poznata lica koja prate nacionalni tim od kad sam se vratio da budem selektor, u novembru 2021, kad smo igrali sa Letonijom, ovdje je bilo 1.500 gledalaca, pa pogledajte šta su ti momci uradili za ove dvije i po godine. Očigledno je da se nešto desilo. Ne samo u smislu sportskog rezultata, već želje da igrači daju maksimum, kada je u pitanju odnos prema reprezentaciji, što je dosta teško. To stalno pričam, ne jer hoću izgovor, niti da me neko štiti, uvijek štitim igrače. Vidite koliko traje sezona i koliko će trajati. Prva utakmica na Olimpijskim igrama je 27. jula, trebalo bi momci da se odmore, a trebalo bi malo i da treniramo. Vidjećemo šta će se dešavati, nema kvalifikacija za mene. Pričamo, posjećujem ih, razgovaramo, razmjenjujemo iskustva, trudim se da im pomognem, da ovu godinu iskoriste da budu malo bolji igrači, da neke stvari poprave i da bude to to".

Poslije pobjede protiv Finske, Srbija će u ponedjeljak gostovati Gruziji u 2. kolu kvalifikacija i s obzirom na poraz narednog rivala od Danske, ima šansu da već ovog februara napravi veliki korak ka plasmanu na Evropsko prvenstvo sljedeće godine. Plasman će izboriti dvije od četiri reprezentacije, s tim da je Finska automatski kvalifikovana kao domaćin Evropskog prvenstva 2025.

