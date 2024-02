POLUVRIJEME: Loš početak "zmajeva", pa buđenje u drugoj dionici - BiH na plus 13 u Nikoziji!

Košarkaši BiH na Kipru otvaraju kvalifikacije za prvenstvo Evrope 2025. godine.

Izvor: FIBA

Košarkaška reprezentacija BiH ovog petka startuje sa kvalifikacijama za Eurobasket 2025.

Rival je Kipar, selekcija koja je kao jedan od domaćina već obezbijedila mjesto na kontinentalnom prvenstvu sljedeće godine, a poslije prvog poluvremena, tim Adisa Bećiragića ima prednost od 13 poena:

KIPAR – BiH u toku 38:51, u toku

(27:28, 11:23)

Sjajno je Kipar šutirao za tri poena u prvoj dionici - postigao je tri trojke iz četiri pokušaja za 11:2, a osam poena je u tom periodu postigao mladi plejmejker Filipos Tigkas.

Na kraju su se domaći zauustavili na sedam trojki u tom kvartalu, ali je priključak održavao Džanan Musa.

Zahvaljujući sjajnoj partiji prvotimca Reala, koji je dao pola poena za "zmajeve", bez promašaja iz igre (5/5), uz samo jedno promašeno slobodno bacanje, BiH je krajem prvog kvartala preokrenula rezultat (25:28) - a onda u drugoj četvrtini potpuno preuzela kontrolu.

Izvor: FIBA

Mnogo bolje su igrači Adisa Bećiragića ušli u drugi desetominutni period, došavši do plus sedam (27:34), uz mini-seriju Adina Vrapca u tom periodu.

Potom su polovinom tog dijela sjajnom saradnjom dva napada krunisali Edin Atić i Amar Gegi za do tada maksimalnih plus osam (33:41). Dalo je to dodatno samopouzdanje bh. timu, koji je trojkama Amara Gegića i Ajdina Penave stekao dvocifreni plus i mirno priveo poluvrijeme kraju.

Naredni meč u kvalifikacijama za Eurobasket 2025 BiH će odigrati u utorak, 26. februara, kada će u tuzlanskom Mejdanu ukrstiti koplja sa Francuskom, prvim favoritom ove kvalifikacione grupe.

Uskoro opširnije...







(mondo.ba)