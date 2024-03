Zvezda sanja pobjedu, ali s druge strane je mašina: Njima Kemba ne može da igra, valjda vam je onda jasno!

Luka Mitrović je na primjeru bekovske linije tima Saše Obradovića objasnio kako je težak zadatak pred Crvenom zvezdom u četvrtak uveče.

Crvena zvezda se u četvrtak od 19 časova sastaje sa Monakom, a pobjeda na tom meču mogla bi da probudi nade navijača da crveno-bijeli mogu nekom čudesnom serijom do nokaut faze Evrolige. Ipak, na ovom meču će crveno-bijeli tim opet biti desetkovan.

Trener Janis Sferopulos je govorio o tome da pet igrača nedostaje ekipi, a jedan od najiskusnijih u sastavu Luka Mitrović je naglasio da je ekipa već pomalo navikla na to da igra oslabljena.

"Nije prvi put da se susrećemo sa takvim nekim problemima ove sezone. Već je ekipa donekle navikla na to. Bilo je utakmica kada smo se adaptirali i kada su igrači igrali na nekim pozicijama koje nisu njihove primarne. Ne sumnjam da ćemo nadomjestiti odsustvo tih momaka koji neće biti. Sjajna im je centarska linija, ali linija koja dosta zavisi od njihove bekovske linije, koje ipak smatram za njihovo glavno oružje i to je njihova najveća snaga. Džejms, Okobo, Lojd, Dialo. Kada jedan Kemba ne može da se izbori za mjesto i minute, onda vam je jasno kakvi igrači igraju za Monako. Jedna timska odbrana će pre svega biti potrebna jer, kao što sam sam rekao, visoki teško da dolaze do otvorenih pogleda i do poena bez bekovske linije", istakao je Luka Mitrović pred ovaj meč.

U prvom meču Crvene zvezde i Monaka u "Areni" pobijedila je gostujuća ekipa 82:76. Tada je Rokas Gedraitis briljirao sa 20 poena, Nemanja Nedović je imao 15, a Monako je do pobjede sa dabl-dablom od 18 poena i 11 asistencija vodio Majk Džejms.