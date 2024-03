Zvezda produžila ugovor sa Tompkinsom: Amerikanac ostaje, ne zna se kad će debitovati

Trej Tompkins ostaće u Crvenoj zvezdi do kraja sezone.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Trej Tompkins ostaće u Crvenoj zvezdi do kraja sezone. On je u martu potpisao jednomjesečni ugovor sa srpskim klubom i izgleda da je zadovoljio čelnike kluba pošto je donesena odluka da se saradnja produži i u narednom periodu nezvanično saznaje MONDO.

Američki košarkaš prošao je medicinske testove poslije duge pauze od devet mjeseci i prilikom dolaska u klub i Janis Sferopulos i Nebojša Čović objasnili su da je još u periodu rehabilitacije, da radi na oporavku i da će odluka uskoro biti donesena. Izgleda da je sve prošlo kako treba.

Nije poznato kada bi mogao konačno da debituje u crveno-bijelom dresu. Izvjesno je da to neće biti u Monaku, mada je veća vjerovatnoća da se to dogodi u ABA ligi. Imaće dovoljno vremena da pronađe pravi ritam pred završnicu sezone. "Tompkins ima veliko iskustvo u Evroligi i igrao je u Real Madridu i znamo kako je tamo igrao. Zna da igra utakmice za titulu i da osvaja titule. Odgovaraće našem mentalitetu i daće nam nešto što nismo imali do sada", rekao je Sferopulos nedavno.