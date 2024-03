Šarunas pobijedio u Madridu, pa javno napao Barselonu: Nije prvi put, pitajte moju porodicu kako ih tretiraju!

Šarunas Jasikevičijus nije imao dlake na jeziku kada je govorio o odnosima sa bivšim klubom.

Izvor: Youtube/Real Madrid Baloncesto

Fenerbahče je savladao Real Madrid na gostovanju u Španiji na jako burnom meču na kome smo vidjeli sukob Fakunda Kampaca i Nika Kalatesa, ali i nesportski potez Gabrijela Deka dok je čuvao Marka Gudurića. Poslije utakmice Šarunas Jasikevičijus je bio zadovoljan pobjedom svog tima, ali je odapeo otrovne strelice i ka jednom bivšem klubu.

"Čestitke našem timu i našim navijačima Jako je bitno nama kao timu da prođemo kroz ove bitke i da odemo na gostovanje i pobijedimo. Nismo bili dobar tim u gostima i ovo je ogroman korak u dobrom pravcu. Veći dio meča smo se držali našeg plana. Mislim da smo uradili mnogo toga da pobijedimo, zaslužili smo", naglasio je Jasikevičijus.

Litvanac je na kraju prošle sezone napustio Barselonu koju je kao trener vodio od 2020. godine. Kao igrač je nastupao za Katalonce u dva navrata, od 2000. do 2003. i u sezoni 2012/13, a sada se nije baš najljepše rastao sa klubom.

"Svi pitaju o Barseloni, mislim da to treba da ostavim iza sebe. Imao sam već intervju i rekao sam da je ovo Evroliga i ako pobijedite dobro je, ako izgubite nekoliko dana loše pišu o vama u medijima", rekao je on.

Pitali su ga novinari da li je, s obzirom da je i kao trener i kao igrač dao mnogo Barseloni, razočaran odnosom prema njemu. Ostao je donekle nedorečen...

"Nije ovo prvi put da na taj način napuštam Barselonu. Zaista ne znam... Razočaranje je ogromno zbog načina na koji su me tretirali, a i dalje me tretiraju jako loše, kao i moju porodicu i kompletan stručni štab. Hoću da budem jako jasan ne želim nikoga da povrijedim. Jednog dana ću biti mnogo jasniji od ovoga što sam večeras rekao", naglasio je on.