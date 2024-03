Micić bacio Durenta na parket, on ga hvali! Srbin oduševio dvojicu superstarova: Bio je u vrhu izvještaja skauta!

O sjajnoj partiji Vasilija Micića prčali su Kevin Durent, Devin Buker, Stiv Kliford...

Vasilije Micić dobio je minutažu u NBA ligi i odmah pokazao šta sve može. Šarlot mu je, za razliku od Oklahome, dao loptu u ruke da se dokaže i to radi odlično. U porazu od Finiksa srpski plejmejker izveo je potez koji je postao viralan. Bacio je na parket legendarnog Kevina Durenta, fintom izbacio Bredlija Bila i položio loptu u koš.

Poslije tog meča dobio je pohvale sa svih strana. Prvo od jednog od najboljih igrača današnjice. "Vješt je, zna kako da igra na svojoj poziciji. Pametan je i koristi svoje šanse. Srećan sam zbog njega", rekao je Durent za "Šarlot observer".

Lijepe riječi stigle su i od Devina Bukera. "Igrao je sjajno, ali smo znali to i kada smo se spremali za meč. Odigrao je veoma dobro prošlu utakmicu. On je jedan od momaka koji je bio na vrhu našeg izvještaja skauta i pored toga odigrao je veoma dobro", poručio je Buker.

Trener Hornetsa Stiv Kliford uživa u njegovim partijama. "Vasa je ostvario dosta toga, sada dobija šansu i koristi je. Stiče sve više samopouzdanja, igra više i viđaćemo još takvih stvari"

Šta o potezu koji je postao hit ima da kaže glavni akter. "Durent je fantastičan igrač i jedan od mojih omiljenih košarkaša. Jedan od najtalentovanijih koje sam ikada vidio", izgovorio je Micić koji je meč završio sa 21 poenom.

Vasu su pitali i zbog čega igra tako dobro.

"Igram u momentu. Poeni, statistika, nisam fan toga. Smatram da to nije nešto što me čini srećnim. Osjećam kako napredujem i tokom meča, posebno zbog ovog potpuno novog izazova koji je NBA liga za mene. Takmičim se sa ovim momcima koje sam do sada znao samo iz novina. Nadam se da ću nastaviti da napredujem i da igam efikasno. Na terenu moraš da razumiješ svoje vrline i glavno oružje, u ovom meču sam bio agresivan, išao sam u reket i tako sam došao do poena", zaključio je Micić.

