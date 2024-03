Jokić izgubio dosad neviđenim košem u zadnjoj sekundi!

Nevjerovatan meč i bolan poraz Denvera protiv Dalasa!

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Denver Nagetsi izgubili su od Dalas Maveriksa 105:107, košem Kajrija Irvinga u posljednjoj sekundi u Teksasu. Nestvaran šut pogodio je čudesni plejmejker, utrčavši do linije penala, a onda izbacivši loptu jednom rukom, preko svoje glave i preko Nikole Jokića. Teško je opisati, a sigurno je nemoguće izvesti i za 99,99 odsto košarkaša na svijetu. Ne i za jednog od najdarovitijih u istoriji, fenomenalnog Kajrija Irvinga.

Pogledajte šta je uradio!

KYRIE IRVING RUNNING LEFT HANDED HOOK SHOT FOR THE WINpic.twitter.com/rXh345vK0C — Rob Perez (@WorldWideWob)March 17, 2024

Iako se u završnici učinilo da će se Denver izvući poslije svog lošeg meča, Kajri je bio tu da donese Dalasu 39. pobjedu ove sezone, za skor 39-29, dok su Nagetsi na 47-21. Jokić je ubacio 16 poena, uz 11 skokova i sedm asistencija, Džamal Marej je u završnici pogodio bitne koševe (23 poena), Majkl Porter je ubacio 20, ali na kraju je ipak pobedio tim koji je bio čvršći u Dalasu.

Luka Dončić ubacio je čak 37 poena, uz devet skokova i uz trojku za izjednačenje u posljednjem minutu, a Kajri Irving dodao je 24 poena, uključujući i posljednji, nestvarni pogodak za pobjedu koju niko ko je bio u hali neće zaboraviti.

Izvor: Fonet, LM Otero/AP

Iako je Dalas 4:16 minuta prije kraja imao prednost 100:91, Jokić je košem na minut i pet sekundi do kraja uspio da izjednači na 102:102 i da potpuno "otvori" završnicu burnog meča. Marej je potom pogodio trojku za vođstvo šampiona 105:102, Dončić je uzvratio trojkom za izjednačenje na 105:105, a Marej nije uspio da pogodi na četiri sekunde do kraja. Dalas je tražio tajm-aut, trener Džejson Kid dao je loptu Irvingu u ruke, a on je dao koš za pamćenje.

Iako je šampionski plejmejker dao čudesan pogodak, meč je obilježila i sjajna, čvrsta Dalasova odbrana, koja je posebno u prvom poluvremenu sprečila goste da se razigraju. Marej, Jokić i Kentevijus Kaldvel-Poup tako su do poluvremena ubacili samo 17 poena, a Poup nijedan! Ipak, Denver je ko zna koji put pokazao snagu, šampionski karakter, a ali to ovog puta nije bilo dovoljno, jer je na drugoj strani bio Kajri.