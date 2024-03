Pogledajte ih, oni su još gladni! Željko Obradović poručio igračima: Bato, igraj do kraja!

Trener Partizana rekao šta bi crno-bijeli, ali i on, trebalo da nauče od Reala.

Partizan je izgubio od Real Madrida u punoj Štark areni, a poslije meča trener crno-bijelih Željko Obradović ocenio je da je pad u igri na kraju treće četvrtine koštao njegov tim boljeg rezultata. "Hvala našim divnim navijačima na fantastičnoj podršci, nisu napunili Arenu samo večeras, već zadnje dvije godine, od kada smo se vratili u Evroligu. Da li smo bili u grču? Može da se kaže i tako, ako smo u prvom dijelu imali dosta prilika da povedemo i igramo sigurno bolje, nismo to ostvarili i mislim da smo velike prilike propustili u prvom dijelu da stabilizujemo igru. Bili smo u utakmici do posljednja dva minuta treće četvrtine, tu su napravili ozbiljnu razliku", rekao je Obradović.

Na tom mjestu je morao da istakne najboljeg igrača utakmice, hrvatskog asa u dresu Reala, Marija Hezonju. "I naravno, Mario Hezonja je apsolutno dominirao, dali smo mu prostor da šutira. Pričali smo kako, da ne igramo sa spuštenim rukama pored njega, ali on ima šut i sa sedam, osam, devet metara i to je tako. Real dominira Evroligom, prvaci su Evrope, ubjedljivo su prvi i ne mislim da je ovaj poraz od Reala previše bolan za nas, izgubili smo neke utakmice koje je trebalo da dobijemo našim greškama. Ali zašto su neki igrači bili u grču i zašto je to tako, ne znam. Imali smo želju i borbenost, pre dva dana smo igrali dobru utakmicu, ali nije bilo dovoljno"

"Oni imaju kvalitet, falila su im tri španska igrača, koji su takav trag ostavili - Rudi Fernandez Serhio Rodrigez i Serhio Ljulj. I kada oni fale, ne vidi se ništa. Fantastičan su tim, imaju pokriveno sve, vođeni su fantastično sa klupe, imaju dva dominantna centra... Mi smo u prvom delu igrali sa samo dvije asistencije, a imali smo aktivan rezultat, imali smo šut Kevina Pantera za vođstvo na poluvremenu, lopta je dobro išla... Ali imali smo prije toga neke situacije kad Hezonja ubacuje na sekund i po do kraja, praktično bez odbrane, sa spuštenim rukama na njemu i Jabuseleu iz kornera, ofanzivni skokovi iz drugog plana... Već sam pričao pred meč, da su oni tim koji je gladan i dalje. Bez obzira što su prvi. Učiš od najboljih, ja i igrači trebalo bi da učimo od njih kako se igra i sa kojom željom se igra. Ne kažem da nismo imali želju, ali Real je očigledno imao veću".

Partizan je sada na 11. poziciji i sa istim brojem pobjeda kao i desetoplasirana Valensija, s tim da ima odigranu utakmicu manje. "Ovaj tim imamo i boriće se do kraja. Normalno, praviće se analiza ove utakmice, ništa se ne menja, nastavljamo da se borimo i ispred sebe imamo još dosta važnih utakmica u Evroligi. Moje poverenje u igrače je i dalje ogromno, probaćemo sve da uradimo da završimo sezonu na najbolji mogući način", kazao je on.

Pitanje o taktičkom pristupu odbrani otvorilo je nekoliko tema Željku Obradoviću. "33:31 je završeno prvo poluvrijeme. Je l' to veliki broj poena? Zašto da pričamo da li smo igrali zonski presing ili nešto drugo? Real je dominantan tim. Da li smo igrali zonsku odbranu ili bilo šta, nema veze. Ali ponavljam, dvije situacije, gdje se igrač diže bez odbrane. Sve što su u početku ubacili bili su kontranapad i slobodna bacanja".

Jedan detalj je posebno naglasio "Žoc". "Ima jedan detalj, kad već pričamo o tome. Oni dobijaju, gotova utakmica, njihov igrač ide da da koš, to je ono o čemu pričam. On neće da stane da ne poentira. To je filozofija. To su uzeli od igrača iz Amerike, zadnji napad svi kao uzmu loptu, stanu, neće da daju koš, igraj bato, od prve do sekunde da uvijek daš koš, to govorim igračima".

Partizan do kraja ligaškog dijela ima još tri utakmice - protiv Olimpijakosa kod kuće sljedeće sedmice, a potom će gostovati Albi i u poslednjem kolu će dočekati Valensiju.