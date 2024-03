Željku treba 12 vojnika i dva sata kvalitetne košarke: Partizan ne smije da vjeruje nikom osim samom sebi!

Partizan počinje "operaciju" plej-in gdje mora prije svega da veruje samom sebi i odigra najbolje od početka sezone. Za kalkulacije (još) nije vrijeme i to zna i Željko Obradović.

Partizan večeras od 20.30 u punoj "Areni" dočekuje Olimpijakos u prvoj od tri "biti ili ne biti" utakmice do kraja sezone u Evroligi. Situacija je kristalno jasna, Partizan mora da pobjeđuje kako bi ostao u trci za plej-in Evrolige, odnosno ne smije sebi da dozvoli da porazima zakomplikuje situaciju i počne da misli čak i na koš-količnik.

Ono što je važna informacija za Željka Obradovića je da su svi igrači zdravi, a u srijedu uveče u Beogradu se pojavio i Zek Ledej, s tim da se postavlja i dalje pitanje da li će biti u timu. Partizan mu je dozvolio da otputuje u Sjedinjene Države zbog porodične situacije (preminuo mu je otac), a dogovor je bio da se vrati u utorak prepodne, što se nije dogodilo. Zbog problema sa letovima iz Barselone je kasnio, tako da je tek jednom trenirao sa svojim saigračima, pa će konačnu odluku o nastupu donijeti Obradović koji na tribine mora da pošalje dvojicu prekobrojnih.

Situacija će prije svega zavisiti od Ledejevog statusa, kao i plana utakmice za Olimpijakos, a Obradović već unaprijedi ističe da je ključ u tome kako će odigrati odbranu: "Očekuje nas posao, da čitamo njihovu odbranu. Biće dosta preuzimanja, biće dosta protoka lopte u napadu. Oni su tim koji igra veoma strpljivo i dosta toga se odigra u samoj završnici napada. Kada to govorim, mislim na izuzetnu realizaciju u posljednje tri-četiri sekunde napada. To znači da ćemo morati da igramo odbranu 24 sekunde i da budemo spremni na to. Tu negdje leži ključ utakmice", naglasio je trener Partizana koji na domaćem terenu ove sezone ima učinak od 11 pobjeda i četiri poraza.

Nakon što su crno-bijeli čuli dobre vijesti iz Beograda, gdje je u srijedu uveče Makabi pobijedio Valensiju (95:80), poslije meča sa Olimpijakosom "osvježavaće" i rezultate na mečevima Žalgirisa i Olimpije, odnosno Baskonije i Efesa, a možda i Bajerna i Barselone. Ali, ne smije time da se opterećuje... Situacija na tabeli je možda nikad komplikovanija i zato Obradović od svojih igrača prije svega traži "dva kvalitetna sata" do kraja sezone.

Može da se kaže da su u doigravanju sigurni Real Madrid, Panatinaikos, Barselona, Monako, Olimpijakos, Fenerbahče i Makabi, vrlo vjerovatno i Virtus, dok će borba za preostale "dvije vize" biti ozbiljna. U najboljoj situaciji je Baskonija koja ima skor 16-5, ali i težak raspored (Efes kod kuće, Real Madrid i Virtus u gostima), dok je čitava jedna grupa timova u "voziću" iza njih i njihovi će mečevi biti najinteresantniji.

Olimpija, Partizan i Efes imaju skor 14-17, Valensija je na 14-18, a po 13 pobjeda imaju Žalgiris i Bajern. Najjednostavnija računica kojom u Partizanu treba da se vode da ih tri pobjede sigurno vode dalje, a o ostalim scenarijima za sada nema potrebe da se uopšte razmišlja jer bi to moglo da poremeti koncentarciju.

Dakle, nakon Olimpijakosa kod kuće slede Alba u gostima (4. april) i onda "veliko finale" sa Valensijom u Beogradu (12. april).

