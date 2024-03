Bio u zatvoru, čistio podove, a sad napada Partizan!

Radio je u restoranu brze hrane, a onda je jednog dana shvatio: postaću košarkaš!

As Olimpijakosa Šakil Mekisik jedan je od glavnih igrača ekipe koja gostuje Partizanu ovog četvrtka. Dugogodišnji je as u Evroligi, a mnogi ne znaju da je njegov životni put bio težak poput onih na filmu.

U intervjuu za "Sport klub", on je otkrio da je odrastao bez oca, da je u lošem društvu završio i u zatvoru, a potom se borio za sebe i za svoju budućnosti radeći u restoranima brze hrane... Sve do dana kada je shvatio da će košarka definitivno biti njegov poziv.

"Priča je holivudskog tipa. iz moje pozicije do ovde. Odrastao sam samo sa majkom, nisam imao najbolje vođenje i usmjeravanje, u smislu stvari koje sam htio da uradim. Moji prijatelji i ja miješali smo se u neke loše stvari, bio sam u zatvoru, a i tada sam znao da ću uraditi nešto u životu, samo nisam znao šta. Stigao sam do raskrsnice kada je trebalo da odlučim".

"Radio sam u prodavnicama namještaja, u Pica hatu, u školi i to je me naučilo mnogo i izgradilo mi karakter. Prešao sam put od čišćenja u restoranu brze hrane do igranja pred 20.000 ljudi, neuporedivo je, ali isto vidiš na vrhu i na dnu i obrnuto. Bilo je zanimljivo, prošlo je mnogo godina, imao sam nove izazove u Evropi da bih došao do ovog nivoa"

Kada je znao da će "juriti" košarkašku karijeru?

"Radio sam u restoranu morske hrane, u Linvudu, u Vašingtonu, blizu Sijetla, 15 minuta do Sijetla, bio je Dan očeva ili Dan majki, jedan od tih dana, bio sam u kuhinji u tom trenutku na kraju smjene izbacivao sam đubre i zvao mamu rekao joj da ću dati otkaz... Tog dana sam i dao otkaz i ostalo je istorija. U tom trenutku imao sam blizu 21 godine. Tog dana, koliko sam stajao na nogama i koliko je ljudi bilo, pomislio sam- zakucavaću ako već moram da trošim energiju na ovo", dodao je Mekisik.

Mekisik je studirao na koledžima Edmonds i Arizona stejt, a profesionalnu karijeru započeo je u Evropi 2015. Igrao je za Pezaro, u Kini za Čangvon, a od 2016. je konstantno na Starom kontinentu, Promijenio je nekoliko timova - Gran Kanarija, Avtodor Saratov, Gazijantep, Bešiktaš i od 2020. Olimpijakos, sa kojim je dva puta igrao na Fajnal-foru.

