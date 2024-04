Vasa blizu dabl-dabl učinka, igrao i Pokuševski!

Vasilije Micić bio je blizu dabl-dabl učinka protiv Bostona, a igrao je i Aleksej Pokuševski.

Vasilije Micić blista od odlaska iz Oklahome. Prešao je u Šarlot, dobio minutažu i tamo svima pokazao šta sve zna i umije. Postao je starter i u porazu od Bostona (118:104) postigao je 13 poena, uz 9 asistencija i 2 skoka. Odlično je šutirao za dva (4/7), ali se mučio u šutu za tri poena (1/6).

Na parketu se našao i Aleksej Pokuševski koji je meč završi osa 3 poena, 4 skoka i 2 asistencije. Nije ga služio šut (0/4 za dva, 1/3 za tri). Najefikasniji u poraženom timu bili su Majls Bridžis (26, 11sk, 8as) i Grent Vilijams (23, 7sk). Na drugojs trani najbolji su bili Džejson Tejtum (25, 10sk) i Kristaps Porzingis (20, 7sk, 5as).

Seltiksi su najbolji tim u NBA ligi po skoru (59-16), prate ih Oklahoma (52-22) i Denver (52-23). To praktično znači da će imati prednost domaćeg terena do samog kraja u plej-ofu, pa i u velikom finalu i borbi za prsten, ukoliko do toga dođu.

REZULTATI: