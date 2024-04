Bio Srbin dok nije otišao u NBA!? Pešić hvalio i čekao Tristana, kradu ga kao Stojakovićevog sina

Svi se pitaju šta se desilo sa Tristanom Vukčevićem koji je poslije odlaska u NBA ligu počeo da se raspituje kod Janisa Adetokunba da igra za Grčku.

Izvor: MN PRESS

/piše Milutin Vujičić - mondo.rs/

Tristan Vukčevićplanira da igra za reprezentaciju Grčke, rekao je u njegovo ime Janis Adetokunbo poslije utakmice. Najbolji grčki košarkaš ispričao je da mu je na meču Milvokija i Vašingtona prišao Vukčević i predstavio se "kao Grk", dodavši da bi volio da igra za njegovu reprezentaciju, što ga je iznenadilo jer je na dresu vidio prezime "na ić".

To je iznenađenje za sve u Srbiji pošto je prethodno u oktobru 2022. godine Vukčević izjavio da želi da igra Srbiju i to zajedno sa Andrejom Stojakovićem, koji se takođe predstavljao kao Grk, međutim nešto se u međuvremenu promijenilo. Kada je uopšte došlo do promijene odluke teško je utvrditi, ali znamo da je Vukčević "bio viđen" na spisku Srbije za mečeve u februaru protiv Finske i Gruzije, kada mu FIBA nije dozvolila da zaigra. Ili neko drugi?

Svetislav Pešić je otkrio da ga je stavio na spisak i morao da ga obriše sve dok ne proslavi 21. rođendan zbog bizarnih pravila FIBA, a u njegovoj izjavi ništa nije slutilo na to da se Vukčević zapravo nećka. "Htjeli smo da uključimo i Tristana Vukčevića iz Partizana, ali on tek idućeg mjeseca puni 21 godinu i tek od sljedećeg mjeseca po pravilima FIBA može da igra za našu reprezentaciju", objasnio je tada Pešić.

Vukčević inače ima više opcija; otac Dušan mu je Srbin rođen u Bosni i Hercegovini, koji posjeduje i grčke papire, dok je majka Šveđanka i rodila ga je u Italiji. Međutim, čini se da je njegovom srcu najbliža Grčka jer je u njoj odrastao, dok prije 21. godine nije mogao da izabere drugu reprezentaciju sem "Helena".

Razlog je posebno FIBA pravilo koje je "aktivirano" kada je Vukčević kao maloljetan otišao u Real Madrid, gdje je morao da se "obeća" da do 21. godine neće mijenjati sportski pasoš. Svi su čekali mart da proslavi 21. rođendan i bio je viđen već za neko od narednih okupljanja reprezentacije Srbije, ali sve je izglednije da ćemo ga vidjeti u dresu Grčke, pošto je Janisu Adetokunbu javio da im je na raspolaganju pred Olimpijske igre.

PEĐIN SIN? Što se tiče Andreja Stojakovića, njegovu odluku još treba sačekati, ali već smo viđali da se predstavlja kao Grk i nosi njihovu zastavu na dresu: "Radujem se što ću imati priliku da predstavljam Sakramento i Grčku, veoma sam uzbuđen", naglasio je Andrej u jednoj izjavi.

"Prišao mi je i rekao da je Grk. To me je iznenadilo jer je pričao grčki... Pogledam njegovo prezime i nije mi jasno. Objasnio mi je da je igrao u Grčkoj i razmišlja da igra za našu reprezentaciju. Bio bi baš dobar dodatak našem timu, pogađa trojke, ima dribling. Igrao je dobro, ima iskustva, igrao je u Partizanu, Grčkoj... Značio bi nam!", rekao je Janis Adetokunbo.

Šta se tačno desilo sa Vukčevićem, nije jasno, pošto je sve do odlaska u NBA ligu davao drugačije signale iz Partizana kada se činilo da je voljan da igra za Srbiju. Došao je "sirov" kod Željka Obradovića i imao doziranu minutažu, smatrajući možda da treba da igra i više, dok se odlaskom "preko bare" možda vidjelo da je njegov košarkaški stil ipak pogodniji za NBA kada se maksimalizuje njegov napadački učinak i manje brine o odbrani.

Tako je već u svojoj šestoj utakmici u NBA ligi u dresu Vašingtona postigao 14 poena, što je više nego što je uspio igrajući u Evroligi za Partizan (rekord je bio 13 poena protiv Baskonije).