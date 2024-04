Efes je radio ono što Partizan nije! Zašto je Željkov tim pred ispadanjem iz Evrolige? Razlog je jednostavan!

Partizan je pred ispadanjem iz Evrolige, a kako je do toga došlo vidi se po rezultatima iz prethodnog perioda...

Partizan ima samo jedan put do plej-in turnira Evrolige. Potrebno je da se dogode dve stvari, da pobijedi Valensiju u beogradskoj Areni, ali to nije dovoljno. Dan ranije Crvena zvezda Meridianbet mora u Istanbulu da pobijedi Efes, samo tako će meč sa španskim timom imati rezultatski značaj za crno-bijele.

Kako je tim koji je do skoro bio siguran učesnik doigravanja došao do toga da je na korak do ispadanja iz trke? Razlog je prilično jednostavan, Efes je radio ono što Partizan nije - pobjeđivao je u posljednje vrijeme! I to kada je bilo najvažnije. Doduše, ni jedan ni drugi tim ne može da se pohvali sa dobrim skorom na gostovanjima, pošto su u tome na istom, 4-13.

Partizan je svoju šansu propustio u Areni, tamo gdje je trebalo da bude najjači. Ima skor 11-5, Efes je na 12-4 kod kuće, ali je Efes dobio pet posljednjih mečeva pred svojim navijačima. Srpski tim je izgubio tri od pet. Ako je bilo teško očekivati da se dobije Real Madrid, onda je poraz od Bajerna veliki kiks. Pamte dobro navijači trojku Silvana Franciska koja je utišala dvoranu i momenat kada prije toga Kevin Panter nije napravio faul dok je Željko Obradović vikao pored aut linije.

Detalji su ti koji odlučuju mečeve i to je činjenica, upravo ti detalji su ono što je napravilo najveću razliku i zbog čega je Partizan pred eliminacijom. Poslije tog poraza od Bavaraca i pauze zbog Kup takmičenja pobijedio je upravo Efes kod kuće (100:90) i izgledalo je da je taj meč prelomio i da samo čudo može da spriječi crno-bijele da idu dalje. To se i dogodilo, samo što su to čudo sami sebi priredili, najviše svojim greškama, određenim potezima i stvarima koje su vodile u poraz.

Od meča sa Efesom Partizan je dobio dvije od šest utakmica. Izgubio je od Armanija košem Šabaza Nejpira (85:83), pa je Barselona slavila u Španiji (94:76) i serija je prekinuta pobjedom protiv Baskonije, jednim od konkurenata za doigravanje (87:83). Trebalo je to da bude iskra koja će da "zapali" igrače u pohodu na plej-of, ali su onda uslijedila dva poraza u Areni od Reala i Olimpijakosa, protiv grčkog tima je ispuštena prednost od 13 poena u posljednjoj četvrtini. Pobjeda protiv Albe je dala nadu, ali se drugi rezultati nisu poklopili.

Šta je Efes radio za to vrijeme? Pobjeđivao je i nije se predavao. Od tog poraza u Beogradu 29. februara bilo je oscilacija, ali više trijumfa. Prvo je ubjedljivo savladan Bajern (109:86), a onda je uslijedio šokantan poraz od Asvela u Lionu (84:80). Nije to pokolebalo tim, čak suprotno, dalo im je krila. Pao je Olimpijakos u Istanbulu (85:72), pa je Alba umalo napravila novi šok, ali je Tajrik Džouns blokadom u posljednjim sekundama donio pobjedu (85:84). Izgleda da je ta blokada imala ogroman uticaj, pošto je u Vitoriji demolirana Baskonija (97:76), pa je poslije dramatične završnice pao i Fenerbahče (82:80). Dakle, od tog međusobnog susreta Partizan je na skoru 2-4, a Efes na 5-1!

U sportu sreća mora da se zasluži i to je nešto što je više puta dokazano. Efes je očigledno tu malu pomoć fortune zaslužio poslije svih problema sa povredama i nekih poraza koji su koštali trenera Erdema Džana posla. Na njegovo mjesto došao je Tomislav Mijatović i blizu je da uvede tim u plej-in turnir. Njegov tim sudbinu drži u svojim rukama. Ako u četvrtak 11. aprila pobijedi Crvenu zvezdu "overiće" prolaz. Dakle, Partizanu ne preostaje ništa drugo nego da navija za najvećeg rivala i da se nada da će meč koji igra u petak 12. aprila imati rezultatski značaj...