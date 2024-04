Košarkaš Partizana razbjesnio navijače! Ostavio komentar i napravio haos: "Cirkuzantu, ko te dovede"

Džejlin Smit iznervirao je navijače Partizana zbog jednog komentara.

Izvor: MN press/Printscreen/Instagram/jaleensmith3

Partizan ima samo jedan način da se nađe u plej-in turniru Evrolige. Sljedeće sedmice mora da pobijedi Valensiju u Areni, a da Crvena zvezda Meridianbet savlada Efes u Istanbulu. To je jedini scenario koji može da odvede crno-bijele u doigravanje, što znači da će morati da navijaju za vječitog rivala u elitnom takmčenju.

Upravo je to objava koju je specijalizovani košarkaški portal "BasketNews" postavio na Instagramu. Košarkaš Partizana Džejlin Smit vidio je to i ostavio komentar, tačnije smajli koji se smije. Navijači srpskog tima žustro su reagovali na to i počeli su da ga prozivaju.

"Kakav si ti cirkuzant", "Došao si u Beograd na odmor", "Šta ti je smiješno?", "Ko te dovede u Partizan?", "Šta se smiješ, ovo nije smiješno, žalosno je". Bili su ovo samo neki od komentara koje su navijači ostavili kao odgovor na njegov komentar.

Smit je došao u tim Željka Obradovića krajem decembra prošle godine i nije se proslavio. U Evroligi je odigrao ukupno 6 mečeva i prosječno bilježi 5,3 poena, poslednji put je u ovom takmičenju igroa protiv Virtusa u 25. kolu. U ABA ligi je odigrao 9 utakmica, uz prosjek od 5,4 poena po meču.