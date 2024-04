Tristan se oglasio iz NBA, pomenuo i Željka: "Dvije veoma loše godine u Partizanu"!

Bivši košarkaš Partizana Tristan Vukčević dvije veoma loše godine proveo u Beogradu.

Talentovani srpski košarkaš Tristan Vukčević tokom sezone se iz redova Partizana preselio u NBA ligu i obukao dres Vašingtona, a protiv najboljih igrača na svijetu odmah je počeo da blista. Na površinu je izašao njegov raskošan talenat, koji nismo često gledali u crno-bijelom dresu. Svjestan je toga i Tristan koji kaže da je dvije veoma loše godine proveo u Partizanu!

Mladi košarkaš je u Beograd stigao iz Real Madrida, a i pored epiteta jednog od najtalentovanijih igrača u Evropi nije uspio da se izbori za neku od glavnih uloga u timu Željka Obradovića. O najtrofejnijem treneru Evrope ima samo lijepe riječi, ali o vremenu u Partizanu i ne baš!

"Bila je to moja odluka, nije mi se sviđalo u Partizanu. Proveo sam tamo dvije veoma loše godine. Kada se ukazala prilika, rekao sam 'Baš me briga, platiću i to je to'. Dogodilo se mnogo stvari, ne želim da ulazim previše u detalje. Ali, nisam mnogo igrao i zbog toga se nisam osjećao prijatno", rekao je Tristan Vukčević i zatim pomenuo Željka Obradovića: "Mnogo mi je pomogao, uvijek lijepo govorim o njemu. Imao sam 18 godina kada sam došao i to što sam imao priliku da vidim košarku negdje drugdje mi je zaista pomoglo, mogu tako da kažem."

Iskustvo u NBA ligi potpuno je drugačije, ali se Tristan za sada odlično snalazi! "Tim, trener i ljudi iz Vašingtona mi mnogo pomažu. Dočekali su me raširenih ruku. Osjećam se veoma dobro, imam slobodu da igram svoju igru i pokažem šta mogu", ispričao je Tristan, koji nema ugovor za sljedeću godinu: "Nismo još razgovarali, želim da završim sezonu na dobar način, ostale su nam još tri utakmice. Kada završim vidjeću sa ekipom šta će biti i kakvi su nam planovi. Trenutno ne razmišljam o tome, želim da igram i uživam u svojoj igri, to je sve".

Perspektivni Vukčević svojevremeno je bio jedan od najtalentovanijih košarkaša Reala iz Madrida, ali nije dobio veliku ulogu u prvom timu kod Pabla Lasa. Obilaznim putem, preko Partizana i Beograda, morao je da stigne do NBA i da tamo potvrdi potencijal

"Bilo je mnogo igrača na mojoj poziciji, Trej Tompkins, Jabusele, Dek... Nije bilo mjesta i razumio sam. Dogovorili smo se da odem u Partizan, što nije bilo loše. To je nešto što sam razumio, nadam se da ću jednog dana ponovo igrati u Real Madridu. To je najbolji klub na svijetu, svako mora da ima to iskustvo, to je nešto što nigdje ne postoji. Biti tako mlad tamo je nevjerovatna stvar. Morate dosta da čekate na šansu, ali ako je dobijete i igrate dobro, sve postaje nevažno", zaključio je talentovani košarkaš.

Podsjećamo, nedavno se Vukčević našao u centru pažnje jer je o njemu govorio Janis Adetokunbo. Navodno, bivši košarkaš Partizana pomenuo je jednom od najboljih igrača lige da je i on Grk, ali je ubrzo stigla informacija da će Tristan u budućnosti igrati za reprezentaciju Srbije - trebalo je da debituje već u februaru, ali nisu bili sređeni svi potrebni papiri.