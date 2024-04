Tristan Vukčević: Real Madrid je najbolji klub na svijetu

Tristan Vukčević iima želju da se jednog dana ponovo vrati u Real Madrid, za koji jedva da je igrao.

Tristan Vukčević podigao je mnogo bure od kada je otišao iz Partizana u NBA ligu, pošto je prvo "nagovarao" Janisa Adetokunba da ga pozove u reprezentaciju Grčke, dok je potom osuo paljbu i po svojim danima u Beogradu. Kazao je da je odigrao dvije loše sezone u Partizanu, dodavši da jednog dana planira da se vrati u Real Madrid.

Upravo je "kraljevski klub" bio taj koji je "pokupio" Vukčevića iz Grčke, ali mu nije dao pravu priliku da se razigra. Zato ga je zvao Partizan nudeći mu veću ulogu, ali na kraju ni to nije bilo dovoljno kako bi sin proslavljenog bivšeg reprezentativca Jugoslavije bio srećan u Beogradu. Čini se da je mislima i dalje u Madridu i zato ne čudi što je poručio da mu je želja da se ponovo predstavi pred španskom publikom.

"Bilo je mnogo igrača na mojoj poziciji, Trej Tompkins, Jabusele, Dek... Nije bilo mjesta i razumio sam. Dogovorili smo se da odem u Partizan, što nije bilo loše. To je nešto što sam razumio, nadam se da ću jednog dana ponovo igrati u Real Madridu", rekao je Vukčević i potom je nastavio da sipa pohvale na račun Reala.

"To je najbolji klub na svijetu, svako mora da ima to iskustvo, to je nešto što nigdje ne postoji. Biti tako mlad tamo je nevjerovatna stvar. Morate dosta da čekate na šansu, ali ako je dobijete i igrate dobro, sve postaje nevažno", zaključio je on.

Prethodne noći u NBA ligi Tristan Vukčević nije igrao, ali su fantastične partije pružili Nikola Jović i Nikola Jokić.

