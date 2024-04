Gledanija od Jokića, šutira kao Kari! Zovu je "ženski Džordan" i raspametila je Ameriku! (VIDEO)

Ko je Kejtlin Klark, mlada košarkašica zbog koje se ženska košarka prati više nego muška. Prvi put u istoriji...

Muška košarka je uvijek bila popularnija od ženske, međutim to se možda promijeni. Razlog je mlada Kejtlin Klark zbog koje su širom Sjedinjenih Američkih Država bili upaljeni televizori i pratilo se finale NCAA između njene Ajove i Južne Karoline. Prema podacima koje je objavio ESPN, meč košarkašica Ajove i Južne Karoline pratilo je u prosjeku čak 18,7 miliona gledalaca, dok je završnicu uključilo čak njih 24 miliona!

Ako vam ove brojke zvuče impozantno, to je zato što i jesu. To je ubjedljivo najgledaniji košarkaški događaj u SAD u posljednjih pet godina (dakle i muške košarke), pošto je recimo Jokićevo NBA finale iz prošle sezone pratilo 11,65 miliona. Samo su mečevi američkog fudbala i Olimpijske igre bili praćeniji i to dovoljno govori kakvu je "čaroliju" pokazivala Kejtlin Klark.

Američku košarkašicu, koja je dvije godine zaredom birana za najbolju na koledžu, upoređuju sa najvećima iz ovog sporta. Starije generacije vide sličnost sa Medžikom Džonsonom, mlađe sa Stefom Karijem, dok je univerzalno nazivaju "ženski Majkl Džordan" zbog slične košarke, ali i značaja za nju. S obzirom na to da je popularnost NCAA ženske košarke porasla prvo za 285% u odnosu na 2022. godinu, pa onda i 89% u odnosu na lane, jasno je koliko je značajna.

Ono što je pomalo bizarno je da Kejtlin Klark zapravo nije još profesionalka, pošto sve vrijeme igra na koledžu. Pravila joj nisu dopustila da se do sada oproba u WNBA, ali hoće od ovog ljeta jer "izlazi na draft", a ko je izabere - dobiće naslovno lice franšize u sljedećoj deceniji.

Visoka je 183 centimetra, što je prilično visoko za organizatora igre u ženskoj košarci, ali kod nje najviše impresionira šut koji je hvalio i Stef Kari. "Kad je gledaš, ne možeš da imaš plan protiv nje, to još nisam vidio", kazao je najbolji šuter u istoriji košarke.

Mlada košarkašica je inače već oborila brojne rekorde i postala je rekorderka po broju poena u sezoni, dok je sa 3.951 poenom i najbolji strijelac u istoriji univerzitetske košarke. Računajući i mušku. U posljednjoj sezoni na koledžu prosječno je postizala 31,6 poena, a ima i najviše asistencija, trojki. Šta god pomislite!

Interesantno je da je ona pažnju privukla i kod dijela publike koji je ne cijeni i gleda samo da bi je "pljuvao", govoreći da to što radi nije vrijedno. Postoji i posebna grupa onih koje živcira što je već imenovana za najbolju igračicu svih vremena, tako da su Dijana Taurasi i Su Bird digle glas riječima da ne treba da bude prvi pik na draftu, nego Pejdž Bjukers (Konektikat). Ali, da li bi zaista neko smio da se kocka i propusti ovakvu igračicu na draftu?

Jedino što joj nedostaje je titula, pošto je sa Ajovom izgubila u finalu, ali se očekuje da bude najvažnija igračica SAD već u Parizu na Olimpijskim igrama. Tada će je upoznati cijeli svijet, ne samo Amerika.

