Jago se smijao poslije debakla Zvezde! Bruka u Evroligi, a Brazilac se uz osmijeh javio zemljaku!

Košarkaš Partizana Bruno Kaboklo otkrio da je Jago dos Santos bio raspoložen nakon Zvezdinog poraza 45 razlike.

Košarkaši Partizana pobjedom nad Valensijom (79:66) završili su učešće u Evroligi za ovu sezonu, nakon što su dan ranije ostali bez šansi da se domognu 10. pozicije i plej-ina. Na to je uticao i poraz Crvene zvezde u Istanbulu, gdje se srpski predstavnik obrukao ubjedljivim porazom od Anadolu Efesa (100:55).

Jedan od igrača Zvezde, brazilski plejmejker Jago dos Santos, dobar je prijatelj Partizanovog košarkaša Bruna Kabokla, koji je nakon meča u Beogradskoj areni otkrio nevjerovatan detalj. Saigrači iz nacionalnog tima Brazila dogovarali su se prije Zvezdine utakmice u Istanbulu da Jago da sve od sebe, a navijače crveno-bijelih vjerovatno će šokirati da se Jago smijao u razgovoru sa prijateljem nakon najtežeg evropskog poraza u gotovo osam decenija dugoj klupskoj istoriji!

"Da, pričao sam sa Jagom, šalili smo se. Rekao je da će probati da pobijedi, nije to uradio, ali ok. Nakon utakmice smo se samo smijali, nije bilo mnogo toga da se kaže", istakao je brazilski košarkaš i dodao: "Nisam imao komentar na utakmicu. Težak poraz, dešava se. Mi smo odgovorni za sebe. Treba da preuzmemo odgovornost jer nismo prošli dalje. Nije to njihova greška."

Podsjećamo, Crvena zvezda je pobjedom mogla da pomogne Partizanu, ali je zapravo deklasirana na gostovanju Efesu. Meč su pored ubjedljivog rezultata obilježili isključenje Miloša Teodosića koji je jurio sudije po terenu i Džoela Bolomboja koji se koškao kako bi zaštitio saigrača i kapitena Branka Lazića.

Pred novinarima u Beogradu Bruno Kaboklo govorio je i o planovima i ciljevima koje crno-bijeli imaju do kraja tekuće sezone, odnosno obavezama na preostala dva fronta - u Srbiji i regionu. "Naš cilj su ABA liga i domaće prvenstvo, svakog dana ćemo radfiti za to. Nadam se da ćemo osvojiti trofeje. Mislim da imamo ogromnu šansu, i borićemo se do kraja", rekao je Kaboklo.

Brazilac je istakao da je meč posljednjeg kola Evrolige protiv Valensije bio značajan, iako rezultat nije uticao na konačan plasman na tabeli. Zbog navijača koji su čitave sezone bodrili crno-bijele, ekipa je morala da se oduži.

"Moramo da se fokusiramo na početku, i otvorimo utakmicu malo bolje. Sada, pun fokus nam je na ABA ligi, igramo plej-of, najbolje vrijeme za igru. Moramo igrati jako do kraja", otkrio je Bruno i dodao: "Mislim da je ovaj meč svakako bio značajan. Igrali smo za sve ljude koji su došli, oni mnogo znače Partizanu. Uvijek igramo najjače što možemo, za navijače, za tim."

