Partizan poslije dvije godine igra KLS - "Čim smo ovdje, znači da Partizan igra!"

Trener Partizana definitivno potvrdio da će crno-bijeli opet biti dio Superlige Srbije.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

KK Partizan vratio se u Superligu Srbije poslije dvogodišnjeg odsustva i svoj povratak potvrdio je dolaskom na zajedničku konferenciju za novinare u Beogradu. "Čim smo ovdje, znači da igramo", rekao je Željko Obradović.

"Zna se šta je Partizan i šta predstavlja, ne samo u okvirima Srbije nego u cijeloj Evropi, da se ne vraćamo na neke podatke šta i koliko znači Partizan. Učešće Partizana u KLS je važno. Ne samo Partizana, već i ostalih klubova. Vidjeli ste kakva je liga bila do sada i mogu da se pridružim tome. Da čestitam svim timovima i kolegama i da se nadam da će završnica i plej-of biti na nivou na kom želimo da bude i da bude primjer za sve", kazao je on.

Željko Obradović bio je suspendovan prethodnih godina zbog Partizanovih odustajanja, ali je njegova kazna od četiri utakmice zastarila i biće na svom radnom mjestu u prvom meču Superlige. "Što se mene tiče slučaj nije ni postojao, da li je zastario, to znaju ljudi koji vode ligu. Pravila važe za sve. Čim sam ovdje, znači da mi je dozvoljeno da budem na klupi".

Na to se oglasio i prvi čovjek lige, Aleksandar Grujin.

"Obradović će moći da vodi ekipu. Da se vratim na početak, kazna je izrečena u skladu sa Disciplinskim pravilnikom. Taj pravilnik usvajaju svi klubovi od početka do kraja. Niko nije nametao tu odluku niti je izrečena od strane nekog pojedinca. Poslije isteka perioda od godinu dana, gospodin Obradović će na moje veliko zadovoljstvo voditi ekipu Partizana. Na nama je da te neke pojedinosti koje su naslijeđene promijenimo. Ono što se meni stavlja na teret jeste da je to moja odluka, htio bih da podsjetim da sam došao na mjesto direktora u sezoni 2021/22 kada su propozicije već bile donijete. Primijenjene su u slučaju Partizana. Direktor KLS nema pravo da mijenja akte, već da ih primenjuje. Klubovi mogu da ih promijene na način koji je propisan Statutom. Rekao bih da smo to prevazišli i nadam se da se to nikada više neće dogoditi."

Direktor Grujin bio je upitan i za sistem takmičenja Superlige, prema kojem će polufinale biti odigrano od 2. do 7. juna, a finale od 10. do 17. juna. U polufinalu se već zna da će igrati Partizan i Mega, dok će Zvezda saznati ime rivala kroz razigravanje ostalih timova.

"Sistem je bio iznuđen zbog nedostatka termina u kalendaru. Ako uzmete da možda po prvi put u posljednjih nekoliko godina imate Zvezdu, Partizan i Megu u plej-ofu, treba im dati priliku da osvoje ABA ligu. Svi u Srbiji želimo da neko iz naše zemlje osvoji titulu. Želimo da im damo prostor da osvoje i da prođu u Evroligu. Svima je to cilj. Zamislite kako bi bilo da tražimo od klubova da uporedo igraju dva takmičenja. Da su Partizan ili Zvezda otišli dalje u Evroligi, to bi dodatno zakomplikovalo raspored. Imali smo tri kluba. Dva u završnici ABA 2 lige, svi bi htjeli da neko od njih ode u ABA 1 ligu. Zato smo vodili računa da nađemo najbolji sistem, ne bi li im dali prostor da dođu do dobrih rezultata. Uz to vodili smo računa i o reprezentaciji Srbije, da Pešić ima dovoljno prostora. Dobili smo dopis od selektora i Tarlaća, razumijem želju da se naše takmičenje završi u prvim danima juna, što je nemoguće. Selektor je rekao da se tim okuplja 24. juna. Čak i da završimo sredinom juna, biće vremena da se igrači odmore i da se okupe. To je nešto što je za ovu sezonu tako. Što se narednih sezona tiče, vjerujem da ćemo od sezone 2025/26 imati profesionalnu ligu Srbije i da neće biti potrebe da se tada o tome govori. Sada imamo timove koji igraju ABA ligu, Evroligu, ABA 2 i njima su podređeni sistemi."

