Obradović želi da riješi sve u Laktašima: "Nadamo se da ćemo završiti posao u naredna dva meča"

Željko Obradović oglasio se poslije pobjede Partizana u četvrtfinalnoj seriji ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Partizan je četvrtfinalnu seriju ABA lige započeo pobjedom. U beogradskoj Areni je rutinski upisao pobjedu protiv Igokee (94:85). Izuzev nešto sporijeg početka meča u preostalom dijelu utakmice tim Željka Obradovića diktirao je tempo i nije bilo previše dilema oko konačnog rezultata.

Na konferenciji za medije po završetku susreta trofejni stručnjak je analizirao dešavanja.

"Poveli smo u seriji i to je najvažnije, to je ono što smo želeli, da u Laktaše odemo sa pobjedom. Znamo kako se u plej-ofu igra, da se odigrana utakmica brzo zaboravlja. Hvala ljudima koji su došli da bodre ekipu, hvala im na lijepoj podršci", počeo je Obradović.

Uslijedilo je pitanje o seriji Igokee od 13:0 u posljednjoj četvrtini i djeluje da je došlo do zabune prilikom postavljanja pitanja. To govori i reakcija Obradovića. "Ne sjećam se te serije uopšte, stvarno se ne sjećam, a i ako je bilo, nebitno je. Kontrolisali smo meč sve vrijeme. Vodili smo dvocifrenom razlikom skoro sve vrijeme. Ne sjećam se toga. Znam da je početkom drugog poluvremena bila serija njihova 7:0, pa smo mi odgovorili serijom. Ako se to dogodilo, ne sećam se."

Cilj je da se prođe u polufinale već u Laktašima. "Nadam se da možemo da završimo posao u dva meča, tamo smo odigrali odličan meč u prvenstvu bez nekih igrača. Uvijek treba da se pripremiš i da promijeniš neke detalje, nemam sumnju da će i oni to učiniti. Svaki meč je nova priča, idemo sa željom da pobijedimo i da prođemo dalje."

Džejlin Smit meč je završio sa 12 poena i to mu je druga odlična utakmica, prethodno je protiv Valensije u posljednjem kolu Evrolige dao 15 poena.

"Kada se vidi, ne samo statistika šuta, već i neke druge stvari, da pomaže i odbrambeno i napadački timu. Već sam rekao da se izvanredno ponašao u periodu kada nije igrao, to sam rekao u svlačionici pred svim igračima. Zahvalio sam mu se na ponašanju i što je strpljiv. Dočekao je šansu jer je trenirao i ponašao se izvanredno i to su najvažniji kriterijumi. Kako se ponašaš na treningu, tako poslije toga i igraš. Ne sećam se da je neko ko je dobro radio na treningu loše igrao meč. Obično se obrnuto dešava ili loše odigra ili ne igra uopšte meč ako loše trenira", zaključio je Obradović.