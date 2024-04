Nisam mogao da pretpostavim šta ćemo doživjeti! Željko Obradović otvorio dušu: Šta će sve ovo značiti? Ne znam!

Partizanov trener održao emotivan govor na kraju evroligaške sezone crno-bijelih.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Partizanov trener Željko Obradović govorio je poslije pobjede protiv Valensije za kraj evroligaške sezone o ambijentu u Beogradskoj areni tokom čitave godine.

"Ovo je prevazišlo košarku, ovi ljudi prave nevjerovatnu atmosferu, to ne može da se vidi igdje u Evropi, imaju i drugi klubovi navijače... Danas sam naletio u svom kraju na čovjeka koji je Turčin, navijač Karšijake iz Izmira, čovjek iz Izmira došao da gleda Partizan - Valensija i priča mi da je namjerno uzeo kartu da dođe i u posljednjem kolu gleda taj meč. Da ne pričam o navali za karte, koliko pokušavamo da izađemo stalno u susret, da pomognemo ljudima. Mislim da utakmice Partizana nisu više košarkaške utakmice, već je to nešto nevjerovatno. Mnogo ljudi sa strane dolazi, to lijepo govori i o ovom gradu i zemlji i mislim da smo predstavljali i ovaj grad i zemlju Srbiju", rekao je on na konferenciji za novinare.

"Osjećam se veoma ponosnim što sam ovdje gdje sam, da je pristojnost postala takva da bi svi trebalo da budemo ponosni. Kad sam prije tri godine rekao da je glavni cilj da budemo u Evroligi, nisam mogao ni da pretpostavim da ćemo ovo da doživimo i da će to ovako da izgleda, da ćemo imati stalno ispunjenu halu i da će to otići na ovaj nivo, da ljudi sa svih strana svijeta dolaze, a da smo pritom stvorili novu generaciju navijača Partizana. Svjedoci ste i vi koliko djece čeka sa roditeljima poslije utakmce da se slikaju, da dobiju potpis, a nama je čast i dužnost da to radimo i nadam se da ćemo imati priliku da i u budućnosti šaljemo tu fantastičnu sliku iz Beograda."

"Šta će to značiti za sljedeću godinu, ne znam. Nadam se da će Partizan postati stalni član Evrolige, jer ta stabilnost je nešto što je veoma važno za funkcionisanje našeg kluba i prilika da istaknem pohvalu svim ljudima koji su učestvovali u kreiranju ovakvog Partizana, počev od uprave, predsjednika, radne zajednice, svi su dali doprinos da izgleda kako izgleda i mislim da Partizan može još mnogo stvari da poboljša i da to izgleda na mnogo većem nivou. Naravno da bez ovih ljudi koji to rade i radne zajednice ništa ne bi bilo moguće."

"Prerasli smo to da je u sportu samo pobjeda bitna, nije baš tako, šampion je godišnje jedan tim, Evroliga počinje sa ambicijom za plasman u Top 8 i nema tima koji nema najmanju ambiciju da bude u Top 8 ili u Top 10 i jasno je da je to teško. Kako će se razvijati Evroliga i da li će Partizan uspjeti da postane zaista član Evrolige bez ograničenja, bilo bi to fantastično i za nas i za Evroligu."

"Odluka da se vratim u Partizan pokazala se takvom kako jeste i živim ovdje bajku. To što meni navijači priređuju shvatam kao još veću obavezu. Živim za to da ovaj klub nastavi da bude to što jeste i da se ova obostrana ljubav zadrži, dok je tako, biću najsrećniji čovjek na svijetu, da ne ponavljam koliko meni znači Partizan i koliko sve to volim, poštujem i koliko mi je stalo da Partizan zaista, ako bude mogao, postane dio elite evropske košarke. I ne radi se ovdje samo o nama. Partizan ne može da bude jedan ili dva čovjeka, Partizan je kolektiv, samo tako možemo da dođemo do onoga o čemu sam govorio, da Partizan bude stalni član Evrolige", posljednja je Obradovićeva poruka u evroligaškoj 2023/24 crno-bijelih, koju su završili na 11. poziciji.

