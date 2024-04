Ko će da bira tim Zvezde, čovječe božiji!? Čović povisio ton u studiju: Hoćete vi da birate igrače?

Nebojša Čović odgovarao je na pitanja o Crvenoj zvezdi, planovima, dovođenju igrača...

Prvi čovjek Crvene zvezde bio je gost "Sport kluba" i prilikom intervjua je u studiju došlo do tenzija. Nije mu se dopalo insinuiranje da se on pita u izbor igrača i transfere, pa je došlo do rasprave u vezi toga.