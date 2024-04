Nasljednik Nebojše Čovića komentarisao skandiranja "Uprava napolje" na utakmici Zvezde

Željko Drčelić poslao poruku navijačima Zvezde

Predsjednik Upravnog odbora KK Crvena zvezda Željko Drčelić oglasio se za "Informer" i komentarisao skandiranja "Uprava napolje" na utakmici protiv Studentskog centra. "Ovo je demokratsko društvo i svako ima pravo da iskaže nezadovoljstvo, ako tako misli. Međutim, uprava Crvene zvezde je struktura koja ima više tijela i na desetine ljudi i svako radi svoj posao najbolje što može. Nekad i rad ljudi iz uprave ne može da se oslika kroz rezultate, to je sport. Ono što je činjenica, deo obaveza koji je do nas ispunjava se. Svi smo mi samo radnici Zvezde koji daju svoj maksimum u svakom smislu da dođemo do uspjeha. Uspjesi - trofeji. Hajde da saberemo šta je uprava sve do sada osvojila u prethodnom periodu. Više nego uspješno".