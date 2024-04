Nikola Topić će opet igrati za Zvezdu: Nebojša Čović otkrio status vunderkinda crveno-bijelih

Predsjednik KK Crvena zvezda otkrio je stanje oporavljenog plejmejkera.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Zvezdin plejmejker Nikola Topić vraća se na teren uskoro i mogao bi da nastupi već sljedeće nedjelje protiv Studentskog centra u Podgorici. Predsjednik kluba Nebojša Čović objavio je na TV Arena sport da bi najveći talenat crveno-bijelih u ponedjeljak mogao da bude na parketu u Podgorici, u drugom meču četvrtfinalne serije ABA lige, u kojoj crveno-bijeli vode 1:0.

"Zvezda je iznjedrila Topića (18), ali nismo imali sreće. Mislim da će on početi da igra već na sljedećoj utakmici, možda u Podgorici, poslije povrede koja se dogodila u januaru. On nam je jako puno nedostajao kad je otišao Šabaz", rekao je Čović u emisji "U obruču".

Da li je Topić bio preopterećen prije nego što se teško povrijedio?

"Odigrao je jednu utakmicu za Zvezdu. To je bolje pitanje za Megu. Kod nas je odigrao jednu i po utakmicu, prije toga je igrao za juniore, za kadete... Vidim da ga sad svojataju da je napravljen i u OKK Beogradu, u Megi, hvala svima njima što su po parče uspjeli da ga stave u funkciju da odigra, ali on je formiran u Zvezdi, kao i Šaranović, koji sada proigrava u FMP-u. Imali smo tu Pavićevića, Vukovića, Matovića, vidjećemo šta će tu izaći. Ali da tako mladog igrača iz juniora ubacite u seniorsku konkurenciju Evrolige, to teško ide"

"Topić će početi da igra sljedeće kolo, on će na draft, igrač je pod ugovorom sa Zvezdom i vidjećemo kako će to da ide. Duško Ivanović je imao nekoliko razgovora sa njim, garantujući mu da će imati određenu minutažu, on se opredijelio da odigra u Megi i ako je bilo opterećenja, nije ga bilo kod nas. Dobro je da je sve to završeno i da je sada zdrav, da odradi što je bolje kod nas i da na draftu napravi što bolji rezultat", kazao je Čović.

Topić je ove nedjelje proglašen za najboljeg mladog igrača ABA lige ove sezone i uz to je postao dio idealne petorke. To priznanje stekao je nastupajući u Megi, u kojoj je proveo prvi dio sezone, a onda se povrijedio zimus odmah poslije povratka u Zvezdu i oporavak od problema sa koljenom je po svemu sudeći uspješno završen.

Na današnji dan zvanično je potvrđeno da je Topić prijavljen za NBA draft, koji će biti održan krajem juna.