Tripl-dabl Nikole Jokića, ali ništa od "metle" protiv Lejkersa!

Neočekivan poraz Nikole Jokića i Denvera na gostovanju Lejkersima, serija se nastavlja.

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Denver nije uspio da drugu godinu zaredom "pometla" L.A. Lejkerse, pošto je tim Lebrona Džejmsa u Los Anđelesu prekinuo crni niz od 11 uzastopnih poraza. Na kraju, 119:108 za Lejkerse koji su se na ovaj način spasili još jedne bruke, ali teško da će uspjeti nešto više od toga - pošto se serija poslije 3:1 sada opet seli u Denver.

Mogao je Denver da završi sve u noći između subote i nedjelje, opet je imao raspoloženog Nikolu Jokića u svojim redovima, ali je nedostajalo da se uključi i Aron Gordon. Nakon što je u trećoj utakmici imao 29 poena, sada je postigao tek sedam, pa čak ni to što je Nikola Jokić opet izveo potez utakmice i zabilježio još jedan tripl-dabl nije pomoglo da se Nagetsi "prošetaju" do polufinala Zapadne konferencije. Ipak će još morati da se oznoje za to...

Nikola Jokić protiv Lejkersa Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Jokić je meč završio sa 33 poena (10/20 iz igre), 14 skokova i 14 asistencija, uz još po jednu ukradenu loptu i blokadu, dok je imao i tri izgubljene. Došao je do tripl-dabla, ali na kraju zbog poraza uopšte neće biti zadovoljan svojom, kao ni partijom ostatka tima koji nije igrao dobru odbranu, dok je imao i "jeziv" doprinos klupe.

Holidej je dao tri, a Votson dva poena, dok se Braun i Džekson nisu ni upisali u strelce. Uz to kada se doda da je Gordon bio loš, nisu pomogle ni vrlo dobre partije Portera (27 poena), Mareja (22) i Koldvel-Poupa (14). S druge strane Lebron Džejms je bio maksimalno motivisan da ne završi odmah plej-of, pa je na svom kontu imao 30 poena. Entoni Dejvis je imao 25 poena i 23 skoka, dok su po 21 poen upisali Rivs i Rasel.

Naredni meč Nagetsa i Lejkersa igra su Denveru u noći između ponedjeljka i utorka od 04.00.