Jusuf Nurkić negativni rekorder plej-ofa NBA lige!

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić srušio je rekord plej-ofa NBA lige, ali u negativnom smislu.

Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Finiks Sansi za koje nastupa Nurkić, eliminisani su na startu plej-ofa Zapadne konferencije od Minesote rezultatom 4:0 u pobjedama.

Za "metlu" Sansa pobrinuli su se u četvrtoj utakmici u Finiksu (122:116), Entoni Edvards sa 40 koševa i Karl-Entoni Tauns sa dabl-dabl učinkom od 28 poena i 10 skokova.

Centar BiH je susret u Arizoni okončao sa devet poena, osam skokova i pet asistencija, ali je oborio i neslavni rekord plej-ofa NBA lge.

Nurkić je zabilježio najgori učinak od svih košarkaša NBA lige koji su odigrali 20 i više mečeva u plej-ofu.

Za pet puta, koliko je nastupio u doigravanju, zabilježio je samo tri pobjede uz čak 17 poraza, što iznosi samo 15 procenata. Sve trijumfe Nurkić je upisao u dresu Portland Trejblejzersa, dok u Finiksu još nije uspio da osjeti slast pobjede u plej-ofu.

Odmah su na platformi "X" (bivšem Tviteru) uslijedili brojni negativni komentari za bh. košarkaša, posebno među navijačima Golden Stejta, koji su postavljali klipove špice crtanih filmova "That's all folks!" (To je bilo sve, narode!).

Time su aludirali na Nurkićev identičan "tvit" koji je stavio nakon ispadanja Voriorsa od Sakramenta u plej-inu, ponukan svojim sukobom sa Drejmondom Grinom, košarkašem "ratnika".

Grin je udario Nurkića i zaradio isključenje, ali se kasnije izvinio i istakao da nije imao tu namjeru.

"[Nurkić] me je vukao za kuk, a ja sam zamahnuo da prodam foru i zakačio sam ga. Kao što znate, nisam od onih koji se izvinjavaju za stvari koje sam želio da uradim, ali izvinjavam se Jusufu. Nisam imao namjeru da ga udarim", rekao je Grin.