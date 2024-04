Zašto je Denver izabrao Nikolu Jokića a ne Jusufa Nurkića? Vlasnik Nagetsa otkrio: Pokazali su mi jedan papir

Vlasnik Denvera Džoš Kroenke objasnio je kako i zašto je Denver izabrao Nikolu Jokića ispred Jusufa Nurkića...

Izvor: Twitter/MattBrooksNBA/Screenshot/Printscreen/YouTube/CuriousMike

Nikola Jokić dominira u NBA ligi, blizu je osvajanja trećeg MVP priznanja, vodi Denver ka novoj tituli i čeka Lejkerse u plej-ofu. Da li bi išta od toga bilo da srpski centar nije dobio priliku da se dokaže 2015. godine? Ko zna. Kako i zašto je donijeta odluka da on bude ispred Jusufa Nurkića, o tome je detaljno pričao vlasnik Nagetsa Džoš Kroenke.

Gostovao je u podkastu kod Majkla Portera juniora i opisao je kako je sve to izgledalo prije devet godina. "Priča je veoma smiješna, ako ti neko kaže da je znao tada, laže. Sjećam se da sam sjedio sa Timom Konelijem i Arturasom Karnišovasom i da su mi rekli da ima jedan momak kog treba da pogledam. Rekli su mi da želi da ostane još godinu dana u Evropi. Mi smo htjeli što više mladih igrača. Pitao sam ih zašto želi da ostane, objasnili su mi da je to najbolje za njegov razvoj. Pokazali su mi snimak, nosio je dres u nekoj roze boji, nije mogao da skoči uopšte, ali je hvatao loptu tako lako, bilo je vidljivo da mu je košarkaši IQ veći od svih. Došao je u ljeto 2015. godine. Moj otac ima sjajne priče iz tog perioda, da je Nikola bio u teretani sa svojom braćom. Promijenio je dijetu, ishranu. Tada smo imali i Nurkića tu i nismo mogli da odlučimo šta da radimo sa njima dvojicom, obojica su bili talentovani centri sa odličnim vještinama", počeo je Kroenke.

U tom periodu Golden Stejt je bio dominantan. "Liga je išla u tom smjeru niže petorke, sa šuterima sa svih strana, bilo je još ekstremnije nego sad. Svi su preko noći htjeli da budu Voriorsi. Nismo mogli da igramo sa Jokićem i Nurkićem u isto vrijeme. Imalo je to neke prednosti, ali je njima teško bilo da čuvaju protivničke igrače, posebno kada igraju sa četiri beka. Morali smo da stanemo, razmislimo i da donesemo odlku. Poslije Nikoline prve sezone, počela je druga i shvatili smo tada da moramo da izaberemo. Obojica su startni centri."

Vidi opis Zašto je Denver izabrao Nikolu Jokića a ne Jusufa Nurkića? Vlasnik Nagetsa otkrio: Pokazali su mi jedan papir Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Fonet/Nick Wass Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Fonet/Nick Wass Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Fonet/Nick Wass Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Fonet/Nick Wass Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Fonet/Nick Wass Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Fonet/Nick Wass Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Fonet/Nick Wass Br. slika: 7 7 / 7

Došlo je vrijeme za teške odluke. "Jusufov ugovor bio je blizu isteka, analitičari su analizirali određene brojke, poređenja. Onda je stiglo to poređenje na osnovu određenih stvari. Na papiru je pisalo 'igrač A' i 'igrač B' i poređenje u njihovoj drugoj sezoni. Jedina razlika je to što je prvi igrač dvije godine stariji. Mogli ste jasno da vidite da su brojke drugog igrača bolje u svim kategorijama. Rekao sam im tada 'Okej, pokušaću da pogodim i da kažem da je igrač B' Nikola' i pitao sam ih da li je drugi igrač Nurkić ili neko drugi iz NBA lige. Odgovor je bio, to je Leri Bird. Aha..."

I, tako je izabran Jokić. "Tada smo se svi pogledali... Kada pričaš sa ljubiteljima košarke, način na koji on igra, to se ne vidi golim oko. Kada gledaš neki duži period i kada vidiš kako utiče na igru, onda se sve vidi. To je bilo u prvoj nedjelji decembra, rekao sam Timu tada da se nikada neću miješati u posao trenera i da neću birati ko igra, ko ne, ali da ako već moramo da biramo između njih dvojice, da stavi Nikolu u tim. Nekoliko večeri kasnije je Jokić zaigrao u startnoj petorci i nikada više nije izašao iz petorke", zaključio je Kroenke.