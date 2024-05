Luka Dončić držao čas košarke u Los Anđelesu!

Luka Dončić imao je sjanu partiju u pobjedi protiv Klipersa.

Izvor: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia

Luka Dončić zaplesao je u Los Anđelesu, donio Dalasu treću pobjedu u plej-of seriji i prvu meč loptu za prolaz u polufinale Zapada - 123:93. Najbolji igrač Mavsa preuzeo je odgovornost, uzeo loptu u ruke i "spakovao" Klipersima 35 poena, uz 10 asistencija i 7 skokova. Odlično je šutirao za dva (12/18), mučio se sa šutom za tri (2/8), ali je i to bilo dovoljno za ubjedljiv trijumf.

Poslije poraza u prethodnom kolu i sam je priznao da je igrao ispod svog nivoa i "da je iznevjerio Kajrija Irvinga koji igra fenomenalno". Nekoliko dana kasnije pokazao je da je čovjek od riječi. I to poslije borbe sa prehladom i činjenicom da nije bio na 100 odsto. Prije meča je otkrio "da vjerovatno ne bi igrao ovaj meč da nije u pitanju plej-of duel". Dobro je za Mavse da je bio na parketu.

Pratili su ga Maksi Kleber (15, 3sk) i Irving (14, 6as), dok su na drugoj strani Pol Džordž i Ivica Zubac dali po 15 poena. Plan Dalasa za ovaj meč bio je jasan. U odbrani su najviše pažnje posvećivali upravo Džordžu i Džejmsu Hardenu, njih dvojica dali su po 33 poena u prošloj utakmici. Njih su udvajali, bili su agresivni i to se isplatilo. Odlučili su da puste Rasela Vestbruka da šutira i to je donijelo rezultat. Klupa Dalasa je često tokom meča dobacivala igračima na parketu "da puste Rasa da šutira". Eksplozivni plejmejker se ispromašivao, dao je samo dva šuta iz 11 pokušaja, u to se računaju i tri promašene trojke. Imao je 5 skokova, bez ijedne asistencije.

Naredni meč igra se u Teksasu i ako Dalas odbrani domaći teren igraće protiv Oklahome u polufinalu Zapada. Drugi par čine Denver i Minesota.

BONUS VIDEO: