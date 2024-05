Prošle su godine osporavanja Jokića! Miško "pecnuo" Amere: Opet ću da kažem da neće osvojiti

Miško Ražnatović o učincima Jokića, Jovića i Micića ove sezone u NBA ligi.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Nikola Jokić plasirao se sa Denverom u polufinale Zapadne konferencije gdje u noći između subote na nedjelju počinje plej-of seriju sa Minesotom. Svi se nadaju da će Jokić ponovo pokazati da zaslužuje MVP priznanje, a u to je ubijeđen i njegov agent Miško Ražnatović. U emisiji "U obruču" na TV Arena Sport, kazao je otvoreno da prošle godine nije vjerovao da Denver može do titule, pa je odlučio da "nastavi tradiciju" kako ne bi izbaksuzirao Nagetse.

"Svaki put pomislimo 'to je to' od Jokića, a onda se desi još... Izuzetno, zaista. Kad su me prošle godine pitali da li Denver ima šanse da uzme titulu, rekao sam decidirano - nema šanse. Sad ću opet to da kažem, pa neka opet osvoji. To je nemoguće kako igra, ona dodavanja poslije Lejkersa...", hvalio je Ražnatović Jokića za njegove nevjerovatne partije zbog kojih su i svi u Americi počeli da "trljaju oči" i da mu priznaju da je zaista najbolji na svijetu: "Godine osporavanja Jokića su prošle, više ih nema. Opustili su se i uživaju u onome što radi".

Ražnatović je pohvalio i Nikolu Jovića iz Majamija koji je u svojoj drugoj sezoni u NBA ligi pronašao ulogu, iako je na početku čak bio i u razvojnoj ligi:

"Sjajan je, nema igrača te visine koji igraju kao bekovi, a u Megi je dugo igrao beka. Negdje u epicentru te njegove krize neigranja sam ga posjetio u Majamiju i kao da sam imao kristalnu kuglu i rekao sam mu kad dođe, moraš da budeš spreman. Sad nema dileme, on je NBA igrač i starter. Rekao sam sebi prije godinu dana da za najviše pet godina mora da bude i on Ol-star igrač jer je četvorka najdeficitarnija pozicjja, dobiće kilograma, biće šut još bolji. A tu je i još jedna stvar - tek sada ulazi u starosnu dob kada je Jokić debitovao u NBA. Zaista puno vjerujem u njega, ali nisam jedini", naglasio je Ražnatović.

Zadovoljan je i Micićevom ulogom u Šarlotu, nakon što je u Oklahomi bio "na kraju klupe": "Vasa je najbolji evropski bek i tu nema dileme da mogu da igraju takvi igrači u NBA, samo je pitanje bilo da dobije minute i da igra", zaključio je poznati srpski košarkaški agent.