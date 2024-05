Prvi put bez Lebrona: Klivlend prošao prvu rundu plej-ofa!

Klivlend je savladao Orlando u "majstorici" i ušao u drugu rundu NBA plej-ofa.

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Najbolji igrač Klivlenda Donovan Mičel predvodio je ekipu u pobjedi protiv Orlanda 104:96 u sedmoj, posljednjoj i odlučućoj utakmici serije prve runde plej-ofa. Iako je tim sa Floride vodio 18 poena u prvoj dijelu meča, eksplozivni plejmejker uradio je sve što je trebalo da Klivlend prvi put u posljednjih 30 godina prođe prvu rundu plej-ofa bez Lebrona Džejmsa.

Klivlend je posljednji put igrao u polufinalu Istočne konferencije 2019, što je bio i posljednji put kad je Džejms nosio dres tima koji je vodio do titule. Mičel je bez ikakve dileme najzaslužniji za taj uspjeh, jer je u šestoj utakmici postigao 50 poena, a u sedmoj čak 39 i samo je Alen Ajverson 2001. godine dominirao tako u utakmicama odluke. On je u šestoj i sedmoj ubacio 90 i nosio Filadelfiju na svojim leđima. Sada je to uradio Mičel.

"Umoran sam od poraza u prvoj rundi. Previše naporno radimo da bi tako završili. Tako sam razmišljao i samo sam htio da napadam. Imam probleme sa kojima se suočavam, ali mogu da igram uprkos njima ili da odem na rehabilitaciju u naredna tri ili četiri mjeseca", kazao je bek koga boli koljeno, ali je uprkos tome stegnuo zube i uveo tim u sljedeće kolo.

Mičel je ubacio 39 poena, Karis Levert 15 poena, Maks Štrus 13, Darijus Garland 12, Evan Mobli 11, uz 16 skokova... U poraženom timu je Paolo Bankero ubacio 38 poena, uz 16 skokova, ali je ostao bez podrške Franca Vagnera, koji je šutirao katastrofalnih 1/15 i promašio svih pet šuteva za tri poena.

Orlando će u polufinalu igrati protiv Bostona, dok će u drugom polufinalu Istoka igrati Indijana i Njujork. Na Zapadu je polufinale već krenulo serijom Denver - Minesota (0:1), dok se sa velikom pažnjom iščekuje početak serije Oklahoma - Dalas, u noći između utorka i srijede. Noć ranije, Denver i Minesota odigraće drugi meč.