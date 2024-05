Čarls Barkli: Nikola Jokić je najbolji stranac u istoriji NBA lige!

Nikola Jokić je najbolji stranac, odnosno Evropljanin, koji je ikada igrao u NBA ligi.

Čuveni američki košarkaš Čarls Barkli kazao je da je Nikola Jokić najbolji košarkaš iz Evrope svih vremena, odnosno najbolji "stranac". Barkli je bez ikakve dileme to objavio u podkastu Šenona Šarpa, legende Denver Bronkosa, poručujući da je do skoro to bio Dirk Novicki, ali ga je Srbin i tu "prešišao".