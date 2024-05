"Nisam znao ni ko je taj mali iz Srbije!" Jokić svakog dana "pecka" prvog trenera u NBA, sad mu se sveti

Nikola Jokić igra protiv svog prvog trenera u NBA ligi.

Nikola Jokić polufinalnu seriju protiv Minesote počinje u noći između subote i nedjelje (od 01.00), a ono što je vrlo zanimljivo je da će "vukove" predvoditi njegov nekadašnji trener Majka Nori. Iako je glavni trener Minesote već tri godine Kris Finč, najvjerovatnije je da će biti primoran da propusti makar prvu utakmicu serije zbog povrede koju je zaradio u četvrtom meču serije protiv Finiksa. Tada se sudario sa Majkom Konlijem i ostao je da leži na parketu zbog problema sa koljenom, a doktori su odmah zakazali operaciju kako bi se što prije oporavio i mogao da vodi utakmice.

Iako na prvu loptu djeluje kao problem za Minesotu, mogao bi na neki način da bude problem i za Denver. Majka Nori (50) možda najbolje poznaje Jokića u NBA ligi uz njegovog trenera Majkla Melouna, pošto je iz prve gledao njegov uspon od "ruki" dana u najjačoj ligi svijeta.

"Za vrijeme njegove prve godine u Denveru igrali smo Ljetnu ligu u Las Vegasu, a ja sam bio glavni trener. Tek što sam imenovan za pomoćnika u Denveru u stručnom štabu novog trenera Majkla Melouna i imali smo vrlo talentovanu ekipu. Draftovali smo Mudijeja kao sedmog pika, dok su bili tu Geri Haris i Jusuf Nurkić koji su godinu dana prije toga bili pikovi prve runde. Nurkić se vraćao iz povrede doduše. I tu je bio i Nikola Jokić. Neću da lažem, ja nisam imao pojma ko je Nikola Jokić. Kunem vam se...", ispričao je nedavno Nori u jednom podkastu i potom se setio kako je izgledalo dok je "zvao akcije".

"Do danas mi Jokić šalje onaj čuveni gif Foresta Gampa kako trči preko čitave zemlje i piše mi: 'Ovo sam bio ja u prvoj godini Letnje lige, pošto nikada nisi pozivao akcije za mene, samo sam trčao'. Uvijek to okrenem na drugu stranu i kažem mu da je to bilo da bih ga motivisao, pa se našalim da je zbog mene tako dobar danas. Naravno, to nije tačno", dodao je pomoćnik u Minesoti.

Objasnio je i kako je postao tako blizak sa Jokićem: "Kao prvo, to je možda bilo samo logistički, pošto sam uvijek sjedio ili stajao pored njega. Tako se namjestilo, to je bilo mjesto u svlačionici, pa sam uvijek sjedio kraj njega kad gledamo analizu i pričali smo malo po malo. Iskreno, on je tiha, introvertna osoba. Ali je isto tako jako pametan i smiješan, imamo i sličan smisao za humor - volimo sarkazam - dok i sam Jokić voli da se šali na svoj račun. Takođe, uvijek je postavljao prava košarkaška pitanja, učio sam od njega koliko i on od mene", kazao je trener.

Nori priča i da je Jokić uvijek sjedio kraj njega na putovanjima, a sad tek zaključuje da je to bilo zato što je bio bliži vratima kako bi što prije mogao da izađe: "Sjedili smo u busu i ćaskali, pričao je o konjima i svojoj porodici i drugim stvarima, a ja bih ga ispitivao o Srbiji. Tako smo se sprijateljili. Kada sam ja otišao, ostali smo u kontaktu i često se čujemo", objasnio je Nori koji je poslije Denvera radio u Detroitu, dok je od 2021. sa Finčom u Minesoti.

Vidjećemo kako će pripremiti Minesotine visoke igrače za Jokića, pošto se očekuje da Somborac ima velikog posla sa Goberom i Taunsom, koji su dio najbolje odbrane NBA lige.