Opljačkali su me, nagrada nikad ne ide najboljem! Haos u studiju zbog Jokića: Nemojte da dodjeljujete MVP!

Šekil O'Nil, Čarls Barkli i svi u studiju ušli su u ozbiljan rat oko dodjele treće MVP nagade Nikoli Jokiću.

Nikola Jokić je po treći put u karijeri osvojio MVP nagradu u NBA ligi, a Šekilu O'Nilu to nije po mjeri. On je samo jedan od mnogih koji su se bunili jer trofej nije otišao u ruke Šeja Gildžusa Aleksandera, ali posebno je ušao u sukob u emisiji "NBA on TNT" sa voditeljem Ernijem Džonsonom i legendarnim nekadašnjim MVP-em NBA lige Čarlsom Barklijem.