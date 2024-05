Jokić broj najljepše stjuardese bacio kroz prozor! Prišla je samo njemu, Francuz ostao u čudu!

Nekadašnji kapiten Partizana Žofri Lovernj otkrio da je Nikola Jokić odbio udvaranje najljepše djevojke u avionu zbog Natalije!

Nikola Jokić po treći put u karijeri osvojio je MVP priznanje za partije u ligaškom dijelu NBA sezone, a i u trenucima slavlja u centru pažnje bila je njegova porodica. Često najbolji igrač Denvera ističe da mu je porodica važnija od košarke, što je moglo da se vidi i kada je gledao spot čiji je narator supruga Natalija, glavna zvijezda ćerka Ognjena, a uloge imaju i braća koji ga prate kroz čitavu karijeru. O tome koliko je Jokić porodičan čovjek govori i bivši kapiten Partizana Žofri Lovernj.

Francuski košarkaš bio je igrač Denvera prije nego što je tim iz Kolorada draftovao srpskog košarkaša i odmah ga je dočekao u timu, na drugom kraju svijeta. Postali su veoma bliski, pa Lovernj i desetak godina kasnije pamti kako je Nikola Jokić zbog dugogodišnje veze i tinejdžerske ljubavi sa Natalijom odbio najljepšu stjuardesu iz aviona koji je Denver koristio!

"Kada ste u NBA ligi, uvijek putujete privatnim avionom, a posada je uvijek ista. Uvijek nas dočekuju isti ljudi. Među njima je bila jedna djevojka. Ne mogu da vam opišem koliko je lijepa. Kao sa video spotova ili filma. Nevjerovatno, pamtim je poslije svih ovih godina. E, kada imate takvu djevojku i avion pun košarkaša koji su pritom pomalo neprofesionalni... Možete da zamislite scene. Ne postoji igrač u tadašnjem timu koji joj nije prišao, nešto pokušao. Dobacivao, tražio telefon. Niko nije mogao da je osvoji. Uvijek je bila nedostupna. Tu je bio i Nikola, ali u potpuno drugom stilu. Sve lagano, izokola, bacao neke šale. Zezao se. Nije još čak nikada ni direktno prilazio, ali se uvijek šalio. Njoj se to očigledno svidjelo, jer je bio drugačiji. Posle jednog putovanja, mi slećemo u Denver i ona prvi put prilazi nekome, dolazi do Nikole i daje mu papirić sa brojem telefona. Cijeli tim u čudu", otkrio je nekadašnji kapiten Partizana.

Francuski košarkaš prisjetio se za "MozzartSport" da je tih dana bio je lični vozač Nikole Jokića, pa između ostalog i kako je izgledao njihov put nakon što su krenuli kući sa aerodroma. Pričali su o svemu, pa i o djevojci iz aviona. "Nikola hladnokrvno ustaje iz aviona i dolazi do mene. Već smo ustalili ritam da ga ja vozim sa aerodroma. Nekoliko minuta vožnje protiče bez razgovora i on se meni okreće odjednom: 'Žo, evo ti ovaj broj, meni svakako ne treba. Ja imam djevojku'. Ja u čudu odgovaram da ne želim broj jer je dala njemu. On samo otvara prozor i baca ceduljicu sa brojem. E to je Nikola Jokić. Uvijek hladnokrvan, a i pokazatelj da je pravi porodični čovjek. To je scena koju ću uvijek pamtiti sa Jokićem", ispričao je Francuz.

Već godinama je Nikola Jokić jedan od najboljih košarkaša na svijetu, iako nije djelovalo da je to moguće kada je sa 41. pozicije izabran na draftu. Žofri Lovernj ga je poznavao iz Srbije gdje su bili rivali, a tokom prvih mjeseci u NBA vidio je da će biti najbolji igrač Denver Nagetsa, koji tada nisu bili na ovako visokom nivou.

"Sjećam se jedne scene kao da je juče bila, a bila je prije skoro 10 godina. Ljudi iz kluba dolaze na trening i predstavljaju momke koje su draftovali. O Nikoli su rekli svega nekoliko rečenica, nešto tipa ovo je Nikola, pokušaćemo da mu pomognemo da popravi tijelo i mislimo da u budućnosti on može da pomogne klubu. Dva mjeseca poslije tih izrečenih rečenica, Nikola Jokić je bio najbolji igrač Denver Nagetsa", sjeća se Žofri Lovernje, koji je protiv Nikole igrao dok je bio u Beogradu:

"Igrao sam protiv Nikole u Srbiji dok sam bio u Partizanu. Odmah se vidjelo da je dobar igrač. Posebno zbog tog osjećaja za igru, ali da li sam baš ovo očekivao. Iskreno, nisam. Mislim da niko nije. Vjerovao sam da ako ne uspije u NBA ligi da će se vratiti u Evropu i ostvariti sjajnu karijeru, ali ovo što on radi je nešto što zapravo ne mogu da opišem i ocijenim."

