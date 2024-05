Borac u derbiju dočekuje Široki: Ubjedljiv poraz na "Pecari" je dodatni motiv, Banjalučani podržite nas!

Košarkaši Borca u subotu dočekuju Široki (19.00) u derbiju devetog kola "Lige 6" prvenstva Bosne i Hercegovine s ciljem da eventualnom pobjedom osiguraju drugo mjesto i prednost domaćeg parketa pred početak plej-ofa.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

U subotu u dvorani "Borik", izabranici Zorana Kašćelena će tražiti trijumf nad hercegovačkim timom zbog želje da osiguraju drugu poziciju u "Ligi 6", koja će im osigurati prednost domaćeg terena u polufinalu plej-ofa.

"Utakmicu sa Širokim očekujemo u dobrom raspoloženju, u odličnoj smo formi što pokazuju naši rezultati. Izuzetno sam zadovoljan kako izgledamo u 'Ligi 6', a ovi rezultati su realno iznad očekivanja kad se uzme u obzir da je ekipa znatno podmlađena i da smo imali dosta promjena i oscilacija tokom sezone", rekao je Kašćelan na konferenciji za štampu.

Prema njegovim riječima, u subotu će crveno-plavi biti dodatno motivisani zbog nedavnog ubjedljivog poraza na "Pecari".

"Maksimalna motivacija protiv rivala, koji je jedna od najboljih ekipa ne samo u BiH, već i u regionu. Prvak regularnog dijela, znatno su iskusniji od nas, što dokazuju njihovi rezultati u posljednje vrijeme. Nema puno tajni, znamo da imaju širok roster, odličnog trenera (Ivana Velića, prim.aut) i plejmejkera (Martina) Junakovića koji kontroliše ritam i sigurno da će naša motivaciji biti još veća ako uzmemo u obzir da smo prije 15-ak dana u Širokom Brijegu pružili možda i najslabiju partiju sezone".

Ekipa sa "Pecare" je ove sezone dosta uspješnija od Banjalučana i moglo bi se reći da im "nikako ne leži".

"Ako se gledaju rezultati, može se tako reći, pobijedili su nas tri puta ove sezone, a mi njih jednom. Ali, ajde da sačekamo kraj sezone. Ne volim da se bavim drugim timovima, ali Široki ima ozbiljan roster i košarkaše koji znaju da igraju na rezultat. Veliki izazov za naše mlade momke".

Crnogorski stručnjak je dodao da je ponosan što s klupe predvodi crveno-plave i volio bi da banjalučka publika prepozna njihov rad i trud i da ispuni dvoranu "Borik".

"Da nam budu pravi vjetar u leđa jer ovi naši rezultati pokazuju da momci s pravom nose dres Borca jer se njihova borbenost i zalaganje vidi na svakoj utakmici".

DVA NAJVEĆA "SKALPA" - IGOKEA i BOSNA

Jedna od tih utakmica bila je nedavno i u Laktašima, gdje su banjalučki košarkaši savladali favorizovanu Igokeu m:tel.

"Igokea je uvijek velika motivacija, sjajna ekipa, koja je i dalje veliki favorit za osvajanje šampionske titule. Ogroman vjetar u leđa smo dobili nakon te pobjede, meni još draže s obzirom da smo u Laktašima zaigrali u najmlađem sastavu. Fantastičnom energijom i zalaganjem smo stigli do velikog trijumfa. Možda i najvećeg u posljednjih nekoliko godina, koje nam ne donose trofej, ali sigurno da je satisfakcija velika, kao i motivacija za još veći rad i uspjeh. Takođe na polju samopouzdanja nam je mnogo značila i pobjeda nad Bosnom u 'Skenderiji' na otvaranju Lige 6. Meni lično su ta dva meča veliko pozitivno iznenađenje jer pobijediti osvajača Kupa BiH i mnogo iskusniju, a što ne reći i kvalitetniju ekipu na papiru od nas, to su sigurno dva najozbiljnija 'skalpa' ove godine. Isto tako, volim i spustiti loptu na zemlju - mi smo mlada i poletna ekipa, mnogo se trošimo, biće dosta zahtjevnije do kraja sezone i oscilacije su normalne", podvukao je Kašćelan.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Kapiten Borca Srđan Gavrić takođe je istakao da će crveno-plavi biti posebno motivisani zbog ubjedljivog poraza u Širokom Brijegu.

"Derbi protiv Širokog, koji je sjajna ekipa i nama dobra poznata. Igrali smo na 'Pecari' i to nam je možda najgori poraz u sezoni. Zato imamo dodatni motiv da im se revanširamo na svom terenu. Suvišno je govoriti o protivniku, koji je prvak regularnog dijela prvenstva i finalista Kupa BiH. U preostale dvije utakmice ćemo se potruditi da zadržimo prednost domaćeg terena u plej-ofu. U svlačionici vlada sjajna atmosfera, dijelom zbog rezultata, a dijelom i što smo homogeni kao tim", rekao je kapiten Borca i na kraju pozvao sve navijače i građane Banjaluke da dođu u "Borik".

"Pomozite nam da ostvarimo veoma bitnu pobjedu u borbi za titulu i mjesto u Drugoj ABA ligi", naglasio je Gavrić.