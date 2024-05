"Došao je na meč sa infuzije!" Trener Budućnosti: Partizan je to iskoristio!

Andrej Žakelj je otkrio sa kakvim se problemima susretao prije i tokom meča sa Partizanom u ABA ligi.

Izvor: Youtube/ BC Partizan TV/Screenshot

Košarkaši Partizana savladali su Budućnost u trećem meču polufinalne serije ABA lige i tako su se plasirali u finale gdje će se sastati sa Crvenom zvezdom. Trener Budućnosti Andrej Žakelj je poslije meča čestitao rivalu, a istakao je poslije meča da je isključenje Jogija Ferela bilo presudno za pad njegovog tima u drugom poluvremenu.

Otkrio je da je drugi plejmejker u njegovom timu Mekinli Rajt bio na infuziji pred sam meč sa timom iz Beograda i da "nije znao gdje se nalazi" kada je utakmica završena. Nakon svega, odigrao je i bolje nego što je u datim okolnostima trener očekivao od njega.

"Čestitam Partizanu na pobjedi i plasmanu u finale. Što se tiče utakmice mislim da smo u prvom poluvrijeme odigrali baš na nivou, pogotovo napadački, gdje je lopta kružila, gdje smo imali ideju da mučimo Partzan brzim napadima. Mislim da energetski nismo bili na nivou kao prošlu utakmicu. Drugo poluvrijeme kada smo ostali bez Ferela ponestalo je snage i koncentracije. Ja nemam šta da zamjerim igračima, mislim da su pokazali dobru košarku, dobar pristup. Otkad sam ja došao korektan odnos i zahvalio bih im na podršci koji su meni dali. Odigrali smo mnogo dobrih mečeva. Ostali smo bez plejmejkera, a nismo znali ni kako će Mekinli Rajt igrati jer je dva sata pred meča bio na infuziji. Zbog toga je dodatni problem što smo ostali bez Ferela. Mekinli Rajt na kraju nije znao gdje je. Još jednom čestitam ovim momcima na plej-of pristupu i igri", rekao je u uvodnom izlaganju Andrej Žakelj.

Upitan je i da li je očekivao da njegova ekipa odigra tako loše kada je Ferel isključen početkom treće četvrtine. Do tada je Jogi Ferel bio bez greške, iz igre je šutirao 3/3 za dva i 3/3 za tri poena, a imao je 18 poena i tri asistencije.

"Vidite poslije isključenja Ferela... I da je loše igrao mislim da bismo mi bili mnogo bolji. To nema toliko veze sa njim nego sa tim što je Partizan to dobro iskoristio. Dobro su pritisli na Mekinli Rajta, a on je bio bez snage, dehidriran, još je odigrao i bolje nego što sam ja očekivao. To je Partizan iskoristio, nismo dobro reagovali i teško je da se na to reaguje. Mislim da je na kraju zasluženo pobijedio", završio je Andrej Žakelj.

