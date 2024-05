Minesota vidjela čudesnog Srbina - Vukovi treba da se plaše Nikole Jokića!

Najbolji igrač NBA lige još jednom bio na visini zadatka.

Izvor: David Berding / Getty images / Profimedia

Denver Nagetsi su najbolji tim NBA lige, Nikola Jokić MVP najbolje košarkaške lige na svijetu, a igrači Minesota Timbervulvsa poslije dva meča na domaćem terenu u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije ne znaju šta ih je snašlo! Nakon ubjedljive pobjede u trećem meču serije, Denver je stigao do pobjede (115:107) i u četvrtom susretu, pa sada krećemo od početka - 2:2 u polufinalu Zapada!

Kao što to i inače biva, najbolji pojedinac na meču u redovima Denvera bio je srpski košarkaš Nikola Jokić! On je imao fenomenalno poentersko veče protiv Minesote, a susret je završio sa 35 postignuta poena, sedam skokova, sedam asistencija i tri ukradene lopte! Nikola je za dva poena šutirao nestvarnih 14/21 i to je protivnika potpuno razoružalo!

Kada se na to dodaju odlične partije Arona Gordona (27 poena) i Džamala Mareja (19 poena), jasno je zašto čak ni impresivna 44 poena mladog i talentovanog Entonija Edvardsa nisu bili dovoljni za pobjedu koja je čitavu seriju mogla da prelomi na stranu "Vukova". Ovako će aktuelni šampioni imati priliku da pred svojim navijačima po prvi put u seriji stignu do prednosti.

Aktuelni šampioni NBA lige prelomili su četvrti meč polufinalne serije već u prvom dijelu meča, kada su stekli prednost koju Minesota nije uspjela da istopi. Na kraju prve dionice bilo je četiri, a na poluvremenu čak 14 poena razlike za tim iz Kolorada. Maksimalnih 18 poena razlike vidjeli smo početkom treće dionice, ali je taj period igre završen sa "samo" 11 poena prednosti Denvera nad Minesotom, koja je očajnički željela da se rezultatski vrati u meč.

Bili su bolji tim u trećoj i četvrtoj četvrtini, istopili su dobar dio razlike koji je Denver napravio, ali... Nije bilo dovoljno. Protiv svemogućeg Nikole Jokića nije pomogla ni najbolja defanzivna linija u NBA, ni impresivni "novi Džordan" na drugoj strani terena. Ma, ne pomaže ništa kada srpski centar igra onako kako on želi.

Sada su akteulni NBA šampioni u ogromnoj psihološkoj prednosti, pošto su nakon dva pretrpljena brejka na početku serije odgovorili istom mjerom. Minesota je slavila nakon prve dvije utakmice polufinala Zapada i tada su mnogi pomislili da bi NBA šampion mogao da bude "počišćen" prije konferencijskog finala, ali sada je situacija potpuno drugačija. Tim Majkla Melouna odgovorio je sa dvije pobjede na gostovanjima, pa osim rezultatskog egala ima i psihološku prednost u seriji, jer se naredni meč - izuzetno bitan za čitavu sezonu - igra na njihovom parketu.

(MONDO/D. N.)