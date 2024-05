ABA liga promijenila termin trećeg finalnog meča!

Donesena je odluka da treći meč finalne serije počne u 20.30 umjesto u 21 čas kako je prvobitno trebalo.

Crvena zvezda je povela protiv Partizana u finalnoj seriji ABA lige. Drugi meč igra se u srijedu u Pioniru (19.30), a potom se serija seli u beogradsku Arenu. Na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja saopšteno je i da je došlo do male promjene termina za treći meč koji se igra 19. maja.

Umjesto u 21 čas, kao što je prvobitno trebalo, duel će početi pola sata ranije, dakle od 20.30. Prema nezvaničnim informacijama do toga je došlo zbog programske šeme televizije Arena sport koja ima prava prenosa. Uz to su saopšteni i termini za četvrti i peti meč, ukoliko za to bude bilo potrebe. Četvrti meč u Areni igrao bi se 21. maja u 18 časova, a eventualna "majstorica" bila bi u Pioniru, 25. maja, u 21 čas.

Što se arbitara tiče, treći meč sudiće Damir Javor (Slovenija), Miloš Koljenšić (Crna Gora) i Uroš Obrknežević (Srbija). Prvi okršaj "vječitih" rešio je Dejan Davidovac koji je u samoj završnici pogodio četiri ključna slobodna bacanja.

Drugi meč (Pionir) - 15. maj, 19.30 časova

Treći meč (Arena) - 19. maj 20.30 časova

Četvrti meč (Arena)* - 21. maj 18.00 časova

Peti meč (Pionir)* - 25. maj 21 čas

*ako bude bilo potrebe

