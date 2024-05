Svi Partizanovi promašaji došli na naplatu, a bilo ih je! Poslije potpunog kraha, vrijeme je za duboke rezove

KK Partizan podbacio je ove sezone, doživio jedan od najneprijatnijih nizova u vječitim derbijima, izgubio titulu, nije se vratio u Top 8... Sada su pred crno-bijelima pitanja koja zahtjevaju odgoore.

KK Partizan neuspješno završava takmičarsku 2024/25, bez ostvarenih najvažnijih ciljeva, još bez osvojenog trofeja, bez plasmana u Top 8 Evrolige i sa mnogo pitanja i dilema pred formiranje tima za narednu sezonu. Nakon istorijske 2023/24, dolaska na 40 minuta od Fajnal-fora Evrolige i osvajanja titule ABA lige poslije skoro 10 godina, crno-bijeli su ambiciozno pristupili projektu "Partizan 2024", željeli iskorak ka F4 turniru, a onda su bolno podbacili, zaključno sa finalom protiv Crvene zvezde.

Odavno nije potrebno podsjećati da Frenk Kaminski i Bruno Kaboklo ni izbliza nisu mogli da urade centarski posao koji je Matijas Lesor radio sam. Kao i da je Dante Egzum bio mnogo spremniji da "krvari kolena" i bori se i dokazuje od Pi-Džeja Doužera, kome se kvalitet i košarkaško znanje ne mogu osporiti, ali je ipak u najvažnijoj fazi odigrao ispod svoje reputacije NBA igrača koji za sobom ima 136 utakmica u najjačoj ligi na svijetu. I zato se Egzum poslije jedne sezone u crno-bijelom vratio u Dalas, još u julu potpisao dvogodišnji ugovor na 6,15 miliona dolara i tokom sezone postao jako važan igrač Maveriksa. I isto tako, postoje čvrsti razlozi zašto je pitanje da li bi Doužer uopšte trebalo da ostane i da li je on taj igrač sa kojim će crno-bijeli napraviti iskorak u odnosu na ovu, promašenu sezonu? Poslednju trojku dao je prije mjesec dana, protiv Studentskog centra.

Podrazumijeva se da kritika ne bi trebalo i ne može završiti na toj trojici igrača, na ulogama koje nisu uspjeli da iznesu, već se mora usmjeriti i ka odgovornosti onih koji su ih u te uloge stavili i nisu reagovali adekvatno kada su vidjeli da nije bilo dobro. Zbunjujuća je ove sezone bila tako i pozicija plejmejkera i Džejlina Smita na njoj. Amerikanac je došao tokom zime, na svom prvom meču "ispalio" 11 trojki protiv Mornara i onda prešao put do igrača koji se ne "skida" u Evroligi, pa nazad do organizatora igre sa ulogom u plej-ofu, na kojoj mu se nema mnogo zamjeriti. I naravno - i kod njega se postavlja pitanje, da li je pokazao dovoljno da mu crno-bijeli vjeruju i od ljeta?

PANTER PODBACIO - KAKO SVE SVALITI NA NJEGA?

Već je dovoljno rečeno i bilo je previše očigledno da je Kevin Panter podbacio. Jedan trofej, titula ABA lige u njegove tri godine u klubu pre svega se Amerikancu sa srpskim pasošem stavljaju na teret i to je neizbježno s obzirom na ulogu, težinu njegovog ugovora i na sezonu kakvu je imao prošle godine. U finalnoj seriji dopustio je da Branko Lazić, Zvezdin defanzivni lider, postigne isti broj poena kao i on, kome su koševi glavni posao.

Ipak, ni u ovoj priči ne bi bilo fer svaliti svu krivicu samo na Panterov nastup, jer je Panterova igra značajno trpjela u odnosu na prošlu godinu zbog činjenice da nema Dantea Egzuma i Jama Madara na poziciji "jedan". Pod mnogo većim opterećenjem i fokusom protivničkih odbrana, on nije pokazao da može nađe rješenje i da to radi konstantno, iz meča u meč. Sa loptom u ruci od početka do kraja napada, često bez saigrača koji bi mu je prenio, postavio napad i dao mu je tek onda da napada, Panter nije ono što jeste kada nema toliko zadataka. I to je ova sezona pokazala.

Džejms Naneli je kroz čitavu sezonu vjerovatno bio najkonstantniji igrač crno-bijelih, pokazao je i u prvoj utakmici finala protiv Zvezde da bi mu trebalo potpuno vjerovati kada ima loptu, a onda je tučom protiv Stefana Lazarevića ostavio tim na cjedilu. Bez obzira na okolnosti, dopustio je sebi da se potuče, da nanese povrede košarkašu Zvezde i lišio je saigrače svoje, preko potrebne pomoći. Proveo je poslije toga nekoliko sati u policijskoj stanici, poslije čega je Željko Obradović uz poruku "svako nosi odgovornost za svoje postupke" odlučio da mu košarkaš poslije davanja izjave u stanici ne može mnogo pomoći na terenu.

KOJI DOMAĆI IGRAČ JE SIGURNO TU OD LJETA?

Aleksa Avramović, hrabro srce reprezentacije Srbije i "motor" crno-bijelih, odradio je prvu sezonu novog, dvogodišnjeg ugovora, ali se do ovog proljeća nije glasnije pričalo da bi mogao da ode. Interesovanje za njega postoji nakon što je u Partizanu stekao i punu, evropsku afirmaciju, pa bi 17 poena protiv Zvezde moglo da bude njegov posljednji nastup na regionalnoj sceni u crno-bijelom. Kao i kroz čitavu karijeru u Partizanu, sa velikom energijom je ušao sa klupe, bio najbolji strijelac i trojkom je donio jedino vođstvo (44:42), ali više od toga nije uspio.

Zajedno sa njim, Partizan su u tim trenucima treće četvrtine vraćali u meč Danilo Anđušić i Uroš Trifunović, koje Željko Obradović ove sezone češće nije koristio nego što jeste. U plej-ofu su odigrali po jedan meč u svakoj seriji, "Žoc" je pokušao da od njih napravi "iks faktor" u odsustvu Nanelija i primarnijih rješenja i nije bilo kako je zamislio. Kao što se sigurno ni njihov pogled na sezonu nije podudario sa onim što se dogodilo. Obojici ističe ugovor, kao i Alenu Smailagiću. Uz njih, ostaje da se vidi i sudbina Ognjena Jaramaza, kome su povrede pravile velike probleme i nije se izborio za značajnu rolu, a u drugom planu bio je i Balša Koprivica, koji je takođe zbog problema bio van tima kada je bilo najvažnije.

JEDNO JE SIGURNO - NOVI TIM ĆE PRAVITI OBRADOVIĆ

Željko Obradović potpisao je novi ugovor prije mjesec dana i preuzeo je na sebe odgovornost i projekat stvaranja novih crno-bijelih. Na konferenciji poslije poraza od Zvezde nije analizirao propuste u selekciji, u igri, u odlukama, procenama, među kojima su i njegove. Ostavio je to za sebe i svoj tim. Koiko god mu je bilo teško, prišao je na terenu košarkašima Zvezde da im čestita titulu i nezapamećnu šestu pobjedu u nizu protiv Partizana, nakon čak desetog "jadranskog" poraza svog tima ove sezone. Teško je od tih brojeva ne vidjeti koliko je grešaka tim iz Humske napravio ove godine.

Kada ističu ugovori košarkašima Partizana? Osmorica će uskoro postati slobodni, ako među njih ubrojimo i Ponitku, čiji je ugovor na "jednu plus jednu sezonu".

Džejlin Smit - jun 2024.

Zek Ledej - 2025.

Aleksa Avramović - 2025

Balša Koprivica - 2025.

Kevin Panter - 2025.

Alen Smailagić - jun 2024.

Ognjen Jaramaz - 2025.

Džejms Naneli - jun 2024.

Uroš Trifunović - jun 2024.

Danilo Anđušić - jun 2024

Pi Džej Doužer - jun 2024.

Frenk Kaminski - jun 2024.

Mateuš Ponitka - 2025*

Bruno Kaboklo - 2025.

