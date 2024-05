Naneli se prvi put oglasio poslije tuče! Evo šta kaže o sukobu sa košarkašem Zvezde pred derbi!

Džejms Naneli je ostavio poruku na društvenim mrežama

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Partizanov košarkaš Džejms Naneli prvi put se oglasio od tuče sa košarkašem Crvene zvezde Stefanom Lazarevićem. "Video ne laže, kao ni ja", napisao je Amerikanac na društvenoj mreži Instagram.

Na video-snimku sa bezbjednosne kamere u hodniku Beogradske arene vidjelo se da je Stefan Lazarević izašao iz svlačionice, nešto dobacio Naneliju, a onda mu je prišao. Poslije kraćeg koškanja, izbio je fizički sukob u kojem je teže posljedice pretrpio Zvezdin igrač, jer ga je Amerikanac udario u lice i nanio mu povrede. Lazarević je Nanelija oborio na pod, a nakon toga su im prišli saigrači i razdvojili ih.

Uslijedili su mučni sati pred derbi, tokom kojih su igrači davali izjavu u policiji, Lazarević je završio u Urgentnom centru poslije boravka u stanici, a Naneli se vratio u halu, zagrevao se za derbi, ali je onda ipak sklonjen iz tima odlukom Željka Obradovića. Ovako je šef struke crno-bijelih obrazložio tu odluku:

"Odluka da Naneli ne bude u timu je bila moja, jer sam mislio da jednostavno nije bio spreman da igra poslije toga što se desilo jutros i poslije toliko sati provedenih u policiji. To je odluka koju donosiš kada vodiš računa o timu. Mislio sam da je to ta odluka i stojim iza toga. Naravno, nemam razlog da ne verujem Džejmsu u to što mi je ispričao, ali znate kako, svako mora da odgovara za svoje postupke. Postoje organi koji će da se bave time, da ispitaju šta je bilo, pominje se da nema nekih minuta sa videa, neću da ulazim u neke stvari, žao mi je što se dogodilo".

"Mislim da je taj Lazarević koliko znam izvanredan momak i žao mi je što je došlo do takve situacije. Žao mi je zaista da se o tom incidentu pred finale priča i da je to nešto što je u ovom trenutku dobilo toliko prostora. Situacija za koju ne bih poželio da se ikad više dogodi", rekao je Obradović.

U nedjelju pred derbi oglasilo se i tužilaštvo o tuči Nanelija i Lazarevića, saopštenjem: ""Dana 20.05.2024. godine javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je od strane ovlašćenih lica PS Novi Beograd obaviješten da je direktor Košarkaškog kluba Crvena zvezda prijavio da je u jednom od hodnika 'Štark Arene' igraču Crvene zvezde Stefanu Lazareviću telesne povrede nanio igrač Košarkaškog kluba Partizana Džames Naneli. Nakon brze intervencije ovlašćenih službenih lica i javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu utvrđeno je da je između dvojice igrača najprije je došlo do verbalnog sukoba, a zatim i do fizičkog kontakta, te da je Stefan Lazarević zadobio tjelesnu povredu usljed udarca u lice i to u predeo sljepoočnice. Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu od strane ljekara obavljen je pregled Lazarevića te je konstatovano da je isti zadobio laku tjelesnu povredu. Hodnik u kome se dogodio incident je pod video nadzorom, obavljen je uviđaj, te će ovlašćena službena lica po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uzeti detaljne izjave od svih lica koja su prisustvovala incidentu, odnosno od igrača Košarkaškog kluba Crvena zvezda i Košarkaškog kluba Partizan, kako bi se utvrdile sve pojedinosti konkretnog slučaja i kako bi nakon uzimanja svih izjava bila donesena odluka o krivičnom gonjenju izvršilaca krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti".