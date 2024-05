Luka Dončić ide po NBA titulu! Kakva trojka Slovenca - preko Gobera, na 3 sekunde do kraja, za pobjedu!

Slovenački košarkaš Luka Dončić pogotkom na tri sekunde do kraja donio pobjedu svom timu protiv Minesote.

Dalas Maveriksi imaju ogromnu prednost u finalu Zapadne konferencije NBA lige - trojkom Luke Dončića preko Rudija Gobera na tri sekunde do kraja meča tim iz Teksasa stigao je do drugog trijumfa na gostujućem parketu i sa maksimalnom prednošću seli seriju na svoj teren. Slovenački košarkaš vodio je Dalas do druge pobjede nad Minesotom (109:108), a ova bi mogla da bude ključna za plasman u finale.