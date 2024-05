"Kakvi ste vi roditelji debili!" Košarkaš otkrio šta je Muta Nikolić rekao njegovoj majci!

Nekadašnji srpski košarkaš Filip Šepa prisjetio se saradnje sa Miroslavom Nikolićem u reprezentaciji.

Izvor: MN Press/x/mileilic/printscreen

Nekadašnji srpski košarkaš Filip Šepa (33) gostovao je u novoj epizodi podkasta kod nekadašnjeg centra Mileta Ilića i tom prilikom ispričao zanimljive detalje iz profesionalne karijere. Bivši košarkaš Crvene zvezde i svojevremeno jedan od najvećih talenata srpske košarke prisjetio se igranja za reprezentaciju koju je u tom trenutku predvodio Miroslav "Muta" Nikolić.

Njegove partije na turniru gledali su roditelji, ali i njegov trener iz kluba, a Filip Šepa bio je jedan od igrača sa najvećom minutažom u timu. Zbog njegovog fizičkog stanja trener Siniša Matić nije bio siguran da on može da izdrži naporan tempo, a njegova majka bila je spremna da selektoru uputi savjete o tome koliko sin treba da provodi na parketu!

"To je bilo juniorsko prvenstvo i ona je tu došla da gleda sa mojim ocem i tadašnjim mojim trenerom Sinišom Matićem koji me je najbolje poznavao. On je znao da ja u kontinuitetu od 10 dana osam utakmica po 40 minuta neću izdržati. Nije htio da se miješa u trenerski posao što je normalno s njegove strane i izleti se pred majkom 'Neće Filip izdržati ovako bolje malo da ga odmori'. Kaže majka 'Idi reci'. 'Gdje da idem Goco, jesi normalna? Kako da govorim bre, nemoj da se miješaš ništa'. Ne da njoj đavo mira", počeo je priču Filip Šepa.

Prisjetio se u nastavku i kako je izgledao razgovor njegove majke i selektora Nikolića. "Dolazi ona poslije utakmice, 'Muto da ti kažem nešto... Filip mnogo igra, ako može malo manje?' Gleda nju Muta, vjerovatno šokiran, kaže 'Koji ste vi bre roditelji debili! Ovaj zove da igra više, ti moliš da igra manje, pa vama niko ne može da udovolji bre'. Mogu da zamislim čovjeka šta mu je bilo u glavi. Vjerovatno mu niko nikada nije došao i rekao da dijete igra manje", ispričao je Šepa.

Sa reprezentacijom do 16 godina Šepa je osvojio bronzu na Evropskom prvenstvu u Španiji 2006. godine, a u karijeri ima još i Kup Makedonije 2017. godine. Igrao je za Crvenu zvezdu, Radnički Kragujevac, Novi Sad, OKK Beograd, Kožuv, Karpoš Sokoli, Krajovu, Olomucko, Zemun, Bratunac i Grac.