Problemi za Partizan: Igra se derbi, a Željka boli glava!

Kevin Panter ima problem sa koljenom, ali nije jedini u ekipi Partizana koga muči povreda pred finale sa Crvenom zvezdom.

Partizan se plasirao u finale Košarkaške lige Srbije (KLS) pobijedivši Megu 96:68 u hali "Aleksandar Nikolić". To znači da će se "vječiti" boriti i za titulu u domaćem prvenstvu, a serija startuje već u ponedjeljak kada će Crvena zvezda biti domaćin pred svojim navijačima.

Međutim, Partizan ima veliki problem pred seriju sa Zvezdom. Željko Obradović je na konferenciji za medije potvrdio da je kapiten Kevin Panter povrijeđen i neizvjesno je da li će igrati.

"Probaćemo da se pripremimo najbolje što možemo, da vidimo prvo u kom smo zdravstvenom stanju jer imamo mnogo problema. Panter nije igrao drugo poluvrijeme preventivno zbog bola u koljenu, sutra će na pregled pa ćemo da vidimo da li je sposoban. Pričao sam i poslije druge utakmice da i Smailagić ima povredu koljena i da praktično nije ni igrao, igrao je pet minuta. Večeras je i on pred kraj tražio izmjenu, gdje je osjetio bol pa smo ga sačuvali tako da ima još rovitih igrača ali tako je - kako je. Izaći ćemo sa kim možemo, probati da damo sve od sebe i to je to", rekao je Obradović poslije meča.

Prvi susret vječitih na programu je u ponedjeljak, 3. juna, a domaćin će biti Crvena zvezda. Drugi meč na programu je u srijedu, 5. juna, pred crno-bijelom publikom, dok je eventualna "majstorica" na programu dva dana kasnije.

