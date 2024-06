"Pitao sam Janisa, hoćeš da odložimo?" Nebojša Čović: Zvezdine titule lake, a Partizanove najvažnije!

Predsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović obratio se okupljenim novinarima na ceremoniji osvajanja titule šampiona Srbije.

Izvor: YouTube/ KK Crvena zvezda Meridianbet

KK Crvena zvezda je i zvanično postala šampion Srbije, a dan nakon prekinute druge utakmice finala Superlige je i podigla pehar namijenjan šampionu. Nakon ceremonije dodjele priznanja na kojoj je Zvezda dobila trofej, a Dejan Davidovac je proglašen za MVP-a okupljenim novinarima se obratio i predsjednik kluba Nebojša Čović.

"Hvala vam što ste došli da obilježimo treći trofej u sezoni. Veoma specifična i teška sezona je za nama 23/24. Sami znate da smo napravili i formirali tim koji je što se tiče Evrolige imao veće ambicije. Ali u Evroligi ne možete do kraja da isplanirate i ne znate da li će neko da iskoči. Imali smo velika očekivanja od prvog plejmejkera Šabaza, ali dogodilo se to što se dogodilo. Takođe očekivanja i od veoma kompetentnog i stručnog trenera Duška Ivanovića, ali poslije pet kola Evrolige dogodilo se nešto suprotno i morali smo nešto da mijenjamo u hodu. Ja znam da to nije popularno i da se javljaju ovi što sve i svašta znaju i koji komentarišu i napadaju, tako je to bilo i ove sezone", počeo je prvi čovjek Crvene zvezde i nastavio:

"Međutim na kraju sezone, to biva maj, juni mjesec i vrši se sabiranje i oduzimanje. Naši rezultati su omalovaćavan i poslije kupa koji smo osvojili. Sa raznoraznim tekstovima, sa pričama o frankenštajnskim timovima. Znate da smo sve to izdržali. Kada smo osvojili ABA i to je postalo nevažno. Jer kad Zvezda osvoji nešto to nije važno, a kada Partizan osvoji onda je to najvažnije na svijetu."

Istakao je prvi čovjek crveno-bijelih da je njegova ekipa uzela tri trofeja i da je u prethodnim godinama dominriala, a zatim se osvrnuo i na neka pojačanja koja su dovedena tokom sezone. On ističe da su i oni doprinijeli uspjehu na svoj način.

"Taj odnos je ovdje posljednjih godina dodatno pojačan i to naročito preko određenih medija. Sad smo osvojili treći trofej u Superligi Srbije i mi apsolutno nemamo veze sa ohnim što se desilo sinoć. Imamo jer smo bili učesnici, ekipa koja je igrala. I sami ste svjedoci svega što se dešavalo i šta se zapravo događalo. Sad tu kreću razna spinovanja i priče. Tri trofeja po četvrti put, deveti uzastopni trofej prvaka Srbije i mi se sa tim trofejima ponosimo. Sedam titula ABA lige i to je nešto što je ostalo iza nas u sezoni 23/24. Mnogi nisu vjerovali da ćemo to uspjeti da uradimo, mnogi će probati da omalovažavaju ovo što smo ruradili u specifičnoj sezoni iza nas. Gledamo sezonu 24/25 sa ciljevima koji su delimično postavljeni. Jedan od njih je da uđemo u osam u Evroligi, a što se tiče ABA, KLS i KRK podrazumijeva se šta je cilj. Postoji priča da je to lako osvojiti, ali nijedna titula nije laka. Zvezda je u ovoj sezoni sa promjenom trenera i dolaskom Janisa pokazala da je vrlo dobro sklopljena hemija. I sa onim Smartom koji je otišao i sa Gilespijem, svako od njih je odradio određeni dio posla", istakao je on i dodao:

"Kod Janisa koji je došao, koji se nije plašio pred dva derbija. Ja sam ga pitao prije nego što je došao da li hoće da pomijerimo njegov dolazak za tih nedjelju dana kad se završe derbiji, ali ne, on je rekao da hoće odmah da dođe pa kako bude bilo. Izgubili smo prvi derbi, izgubili drugi, a onda smo ponovo sjeli i dobili jednu nevjerovatno iskrenu priču koji je rekao mi ćemo sigurno uzeti sve ove titule."

(MONDO, N. L.)